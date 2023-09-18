Выходные с дрифтовым огоньком

Красноярск в августе приветливый, теплый и за последние годы заметно более уютный. В поездке туда на несколько дней можно развлечь себя и семью прогулками по почти не тронутым природным местам, где на огромном поле привольно чувствуют себя сурки и бурундуки. Очаровательные сурки, высунувшись из норок, дают себя покормить кусочком морковки или яблока прямо с руки. Тут же рядом соседствуют более боязливые и шумные полосатые бурундуки. Чуть дальше в горах, куда можно подняться на подъемнике, который летом так же активно используется для желающих прогуляться по облагороженным маршрутным тропинкам, где открываются головокружительны панорамы на горы и столбы, можно повстречать бобров. Местные жители и все желающие активно посещают эти парки для отдыха и занятия спортом – раздолье. Ну а для захватывающих зрелищ нужно отправить на «Красное кольцо», когда там проходит этап гонок RDS серии.

«Красное кольцо» — изначально автодром для проведения соревнований по автомобильным кольцевым гонкам, но достаточно скоро инфраструктура «подстроилась» под дрифтовые требования. Она удобно и недалеко расположена от города, всего 10 км. Для российского дрифта трасса является ключевой, считается кузницей легендарных талантов.

В этом году Красноярский этап получился одним из драматичных в истории серии уик-эндов и самым насыщенным на события: интересные заезды, замотивированные соперники с багажом очков и желанием вклиниться и побороться за финальную победу, неожиданные поломки и пожары машин, смена лидеров и в итоге новый победитель. Вроде все как всегда на подобных гонках, но каждый раз дух захватывает и пробирает до мурашек.

Новые герои и победители на легендарной трассе

Настоящими героями уик-энда в Сибири стали механики. За их работой очень наглядно можно наблюдать на этой трассе с трибун – все происходит на глазах зрителей, а не в автомобильных боксах. Отличился коллектив команды «SINTEC • Fresh Маркетплейс». Еще в четверг пилот Евгений Лосев на тренировках серьёзно разбил свою Toyota Supra A80, и команде пришлось срочно ее восстанавливать. Затем на Toyota Supra еще одного пилота Дамира Идиятулина отказал мотор. Только механики вернули машину Дамира в строй, как в субботу пришлось менять силовой агрегат уже на многострадальной машине Лосева. А в воскресенье на утренней разминке автомобиль Евгения загорелся! Но и это не сломило команду. Машину Лосева успели восстановить к ТОП 16 и выпустить на старт, хоть и без заднего обгорелого крыла. Поэтому встреча двух многострадальных Toyota Supra в финале стала наградой всей команде на ее невероятный труд и волю к победе.

Впрочем, горели на этапе не только машины «SINTEC • Fresh Маркетплейс». В заезде с Дамиром Идиятулиным вспыхнула BMW E30 Антона Козлова (Carville Racing). Допустив контакт с соперником, Антон наехал на собственный передний бампер, который под раскалённым днищем быстро занялся пламенем. Автомобиль потушили, но дальше он ехал уже без части обвеса.

Тех, кто смог сохранить свою машину в неповреждённом состоянии, в воскресенье можно было перечесть по пальцам. Николай Горковенко (Carville Racing) в ТОП 16 наподдал Андрею Астапову (LUKOIL Racing Drift Team), а Леонид Шнайдер (TimeUp) фактически уничтожил свой автомобиль в заезде с Денисом Сорокопудом (LUKOIL Racing Drift Team). В роли преследователя Леонид не рассчитал расстояние на разгоне и оказался слишком близко к лидеру, который в момент инициации заноса зацепил его кормой автомобиля. В итоге Шнайдер полным ходом врезался в отбойник — сам пилот не пострадал, но его Toyota Mark2 JZX90 ждет серьёзный ремонт.

К счастью, к полуфиналам пилоты перестали громить свои автомобили и технику соперников — контакты если и были, то не фатальные.

Путь победителя гонки Идиятулина к финалу тоже был непростым. В ТОП 16 его протаранил Степан Азаров (AUTOPROFI TEAM), в ТОП 8 Дамир взял верх на Григорием Гусевым (LUKOIL Racing Drift Team), а в полуфинале, проходившем на влажной от дождя трассе, он победил Антона Козлова (Carville Racing). Внутрикомандное дерби «SINTEC • Fresh Маркетплейс» в финале стало настоящим украшением уик-энда — опытнейшие пилоты устроили невероятно плотные и синхронные проезды, порадовав забитые до отказа трибуны «Красного Кольца» и тысячи болельщиков у экранов трансляции RDS TV. По итогам этой яркой дуэли судьи единогласным решением назвали победителем Дамира Идиятулина, для которого это «золото» стало первым на этапе RDS GP 2023.

Этап в Красноярске подарил публике и гонке нового победителя, он так же сменил лидера общего личного зачёта. Поскольку Георгий Чивчян не смог пробиться даже в полуфинал, он уступил первую строчку турнирной таблицы Чарльзу НГ. Антон Козлов остается третьим.

В центре внимания Moscow Raceway

Шестой этап Гран При Российской Дрифт Серии прошел 2–3 сентября в Москве, на трассе Moscow Raceway, где стартовал сезон-2023.

Для будущих финалистов уик-энда на московской трассе путь к решающей битве также был непростым. Владислав Попов («FailCrew x ДаркСайд») в ТОП 16 оказался сильнее Романа Тиводара (TAKAYAMA FORWARD AUTO), а в ТОП 8 превзошёл Данилу Скоробогатова (TimeUp). Во всех случаях дебютант RDS GP 2023 не допускал ошибок, тогда как его более опытные соперники делали помарки, лишавшие их шансов на продвижение дальше по сетке парных заездов. Тимофей Добровольский (TAKAYAMA FORWARD AUTO) смог сначала выбить из борьбы Антона Козлова, затем сломить сопротивление Ильи Фёдорова, а потом Владислава Шубадёрова. И гарантировать тем самым себе первый в карьере подиум в RDS GP.

Но в финале с нервами справился лучше Владислав Попов. Помарки обоих пилотов свели первую битву двух новичков RDS GP к OMT-заезду, а затем Тимофей Добровольский довёл дело до контакта со своим соперником, и этой ошибкой лишил себя первой победы в Гран При Российской Дрифт Серии. Пилот TAKAYAMA FORWARD AUTO занял второе место, которое стало для Тимофея Добровольского первым подиумом в RDS GP. А Владислав Попов записал на свой счёт первый подиум и первую победу на этапе главного чемпионата страны по дрифту и своим сенсационным успехом обеспечил «FailCrew x ДаркСайд» первую победу в командном зачёте в сезоне-2023.

И сейчас, после шести этапов шансы на чемпионство по итогам сезона сохраняют сразу пять пилотов, но реальными претендентами на титул являются четверо. Антон Козлов с 895 баллами лидирует с преимуществом всего в 10 очков над Георгием Чивчяном и Чарльзом НГом, у каждого из которых по 885 баллов. Три подряд успешных этапа вернули в чемпионскую гонку Евгения Лосева, который к финалу подходит с результатом в 879 баллов. Замыкает пятерку лидеров Дамир Идиятулин с 667 баллами. При раскладе, что все четверо лидеров не пройдут квалификацию и не попадут в ТОП 32 на седьмом этапе, а Идиятулин выиграет и квалификацию, и парные заезды, он сможет разом с пятой строчки личного зачёта подняться на первую.

Тем интереснее будет финал сезона Гран При Российской дрифт серии, который традиционно примет «Сочи Автодром» (ФТ «Сириус») 15-16 октября. С учётом плотной борьбы в личном и командном зачётах, судьба чемпионства будет зависеть от каждого балла — и квалификация, и тем более парные заезды могут существенно поменять расстановку в протоколах по итогам сезона. Пора планировать поездку на самый «жаркий» этап.