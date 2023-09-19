Агрохолдинг «Сибагро» запустит в Монголии свинокомплекс почти на 20 тыс. т продукции в год

Компания «Сибагро» подписала соглашение о возведении в Монголии свинокомплекса мощностью 18 тыс. т свинины в год.

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Об этом сообщила пресс-служба компании. Уточняется, что на новом производстве будут доращивать животных; поставкой молодняка в Монголию займется Восточно-Сибирский свинокомплекс «Сибагро», который расположен в Бурятии.

«Наша территориальная близость к границам этой страны сделает перевоз поголовья быстрым и безопасным», — отметила директор Восточно-Сибирского свинокомплекса Юлия Шишкина.

В настоящий момент проект строительства объекта находится на стадии подготовки, заканчивается оформление проектной документации, говорится в сообщении. В «Сибагро» рассчитывают, что новая площадка послужит отправной точкой для выхода компании на рынки КНР и стран Юго-Восточной Азии.

«Сибагро» — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг. Компания основана в Томске в 2000 году, сейчас ей принадлежат 14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральном округах.