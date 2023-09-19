S&P 500: ФРС откроет медвежий сезон

Больших сомнений относительно того, что именно произойдет на начинающемся сегодня двухдневном заседании ФРС, ни у кого нет. Вариант один: завтра ставка будет сохранена на уровне 5,25-5,5%. Согласно CME FedWatch Tool, срочный рынок уверен в этом на 99%. Другим вариантом решения теоретически является подъем, что обрушило бы индексы. Но практически такой выбор почти нереален.

А вот в дальнейшем варианты есть. Сейчас рынок оценивает шансы на то, что 1 ноября ставка будет поднята еще на 25 базисных пунктов, всего в 28,7%.

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Это явно бычий взгляд на реальность, учитывая то, что точечный график прогнозов участников заседания ФРС еще в июне предполагал подъем ставки в этом году до 5,5-5,75%. С тех пор инфляция, с которой и борется регулятор путем ужесточения денежно-кредитной политики, только перешла от падения к росту.

В августе она оказалась выше прогнозов из-за подорожания бензина. Рост цен на нефть, с которым это было связано, продолжился и в сентябре: вчера Brent достигала $94,95 – это максимум с 15 ноября. Не учитывать это обстоятельство ФРС не может, а значит будет всерьез рассматривать новое повышение ставки.

Как изменится оценка рынком вероятности ее подъема, будет завтра зависеть от заявления ФРС и пресс-конференции ее главы Джерома Пауэлла. Вероятнее всего, будет сделана попытка изобразить то, что называют «ястребиной паузой». Но последствия могут быть разными.

Председатель ФРС недостаточно большой мастер импровизации и иногда, отвечая на вопрос без достаточной подготовки, допускает неловкие формулировки. В этом цикле подъема ставок он несколько раз, пытаясь изобразить «ястреба», вызывал не обвал, а взлет акций.

Но шансы на то, что позиция ФРС осознанно будет представлена, как смягчившаяся, невелики. Скорее уж будет выбран вариант в стиле Алана Гринспена. «Если вам показалось, что я выразился достаточно ясно, - говаривал тот, будучи главой ФРС. – Значит вы неверно меня поняли». В любом случае ляпы на пресс-конференции возможны.

И неудивительно, что вчера рынок акций в США почти замер. По итогам дня изменение основных фондовых индексов было без преувеличения микроскопическим. Dow Jones Industrial Average прибавил 0,02%, S&P 500 – 0,07%, а Nasdaq Composite – 0,01%.

«Пауэлл своими комментариями может спровоцировать большие движения в любом направлении, и никто не хочет оказаться на неправильной стороне», - говорил вчера Reuters президент Chase Investment Counsel Питер Туз.

Тем не менее присущая американскому фондовому рынку сезонность делает сторону медведей более перспективной. Тот факт, что сентябрь исторически самый слабый месяц года для акций США – общее место. Но сейчас наступает еще и особенно плохая часть этого месяца.

По расчетам Carson Group, с 1950 года период с 20 по 30 сентября особенно неудачен для S&P 500. Из 11 дней, начиная с завтрашнего, только два – 27-е и 28-е – были в среднем положительными. На текущей неделе расклад такой: S&P 500 терял в среднем 0,2% 20 сентября, 0,31% – на следующий день и 0,08% – еще сутками позже.

Вчера Bloomberg приводил данные на этот счет и от редактора Stock Trader's Almanac Джеффри Хирша – подходы отличаются, но выводы схожи. В последние два десятилетия рынок переживал локальный сентябрьский пик на 11-й торговый день месяца – он был как раз вчера. Среднее снижение S&P 500 с середины сентября до его конца составляло около 2%.

«Мы сохраняем сдержанный прогноз на оставшуюся часть сентября и октябрь, – написал Хирш клиентам. – Тенденция к охлаждению инфляции сталкивается с проблемой роста цен на энергоносители и множеством геополитических проблем».

