Банки Европы и США опять посыпались

Европейский фондовый рынок начал неделю, на которой ожидаются решения по ставке ФРС, Банков Англии, Швейцарии, Японии и других стран, на минорной ноте. Индекс Stoxx 600 потерял по итогам вчерашних торгов 1,13%. Это его худший день со 2 августа, когда потеря США высшего рейтинга от Fitch привела к обвалу мировых фондовых и товарных рынков.

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На этот раз поводы были преимущественно местными, хотя предстоящий парад центробанков и не мог не давить на рынок. После повышения на днях ставки ЕЦБ представления рынка о будущем экономики стали куда пессимистичней.

Конечно, от ФРС, если вообще и ждут повышения ставки, то не ранее начала ноября, но вот в ее подъеме Банком Англии рынок уверен на 80%. Уже только это – не лучшие новости как для британских, так и для континентальных акций.

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Но Reuters, ссылаясь на источники, еще и сообщило вчера, что чиновники ЕЦБ начнут в ближайшее время обсуждение вопроса о том, как осушить многотриллионный объем ликвидности, закачанной ими в банки. Повышение резервных требований может стать первым шагом.

Это еще одна плохая новость как для рынка в целом, так и для банковских акций и самих банков, в частности. Ужесточение резервных требований способно серьезно отразиться на их устойчивости, тем более что «скелетов в шкафах» у них со времен отрицательных ставок скопилось не меньше, чем у американских коллег.

Но до всего этого еще есть время, так что вчера по рынку били в первую очередь текущие новости. Лидером падения в составе Stoxx 600 стали акции швейцарской фармкомпании Lonza, рухнувшие за день на 14,7%. Она внезапно объявила об уходе «по взаимному согласию» гендиректора Пьера-Алена Рюффье.

Внятных причин этого до инвесторов не донесли, но отставка укрепила уже существовавшие сомнения относительно перспектив прибыли компании. Заодно пошли продажи и других акций из этого и близких секторов рынка – тем более что для этого были и другие основания.

Так, агентство финансовых новостей MarketWire со ссылкой на источник сообщило, что регуляторы лекарственных средств США выявили нарушения контроля качества на заводе Novo Nordisk в Клейтоне. Акции компании рухнули на 2,4%, а сектор здравоохранения Stoxx 600 – на 1,83%.

Второй снизу результат в Stoxx 600 – и, соответственно, худший среди бумаг из еврозоны, – показали акции французского Societe Generale, обрушившиеся на 12,05% до более чем двухмесячного минимума. И круги от этого падения, усиленные еще и утечками из ЕЦБ, распространились далеко за пределы Старого Света.

Пустые банки

На нового гендиректора третьего по величине банка Франции Славомира Крупу возлагали большие надежды – он должен был возродить банк, отставший от конкурентов. Уход из России оказался для него крайне дорогостоящим, к тому же были подозрения относительно качества его инвестиционного портфеля.

Но когда он сообщил, представляя долгожданную стратегию развития, что ожидает незначительного роста продаж в ближайшие годы – если вообще ожидает, акции банка рухнули. Это не удивительно. Годовой рост доходов составит всего 0–2% в период с 2022 по 2026 год. Если «скелеты в шкафу» есть, такие темпы ничем не помогут, но даже если все в порядке – инвестиция не выглядит особо перспективной.

SocGen нацелен на рентабельность материального капитала (ROTE) в 9–10% в 2026 году. При этом он намерен платить 40–50% чистой прибыли в виде дивидендов и обратных выкупов, начиная уже с 2023 года. Ранее ожидалось, что ROTE достигнет 10% к 2025 году, а коэффициент выплат составит ровно 50%.

Другое дело, что SocGen сейчас торгуется примерно за треть от своей балансовой стоимости – вдвое ниже, чем у его более крупного конкурента BNP Paribas. Это заметно повышает потенциальную дивидендную доходность. Его текущий коэффициент P/E находится около 5, так что даже сейчас, если верить в этот банк, можно ждать очень неплохих по европейским меркам выплат – порядка 8-9%, а в будущем цифры могут стать и двузначными.

Но тут нужна вера, а именно в ней рынок вчера банку и отказал. Как и другим его коллегам в Европе – европейский банковский индекс ESTX BNK PR потерял 1,85%.

Акции французских Credit Agricole и BNP Paribas упали на 2,38% и 2,2% соответственно. Deutsche Bank подешевел на на 1,91%, британский Lloyds Banking – на 2,42%, а Bank Ireland – на 2,95%.

Распродажа таких акций перекинулась и за океан, что вполне логично. Если волноваться о состоянии балансов банков в ЕС и Великобритании, то и о США забывать не стоит – проблемы подъем ставок и снижение ликвидности создали в разных странах схожие.

И вчера активно продавали акции американских региональных банков. Индекс KBW Regional Banking упал на 1,65%, при том что основные фондовые индексы США завершили день, хотя и в скромнейшем – на сотые доли процента – но плюсе. И пусть не так активно, но распродавались и акции крупнейших банков страны – включающий их KBW Bank потерял 0,64%.

Банковские индексы США уже вернулись на уровни апреля, на которые рухнули после первых мартовских банкротств. И хотя подобных объявлений не было уже довольно давно, для фондового рынка банковский кризис в стране явно еще не закончился.