Правительство Германии пытается предотвратить исход немецкого бизнеса

Правительство ФРГ заканчивает разработку новой многомиллиардной программы помощи бизнесу, чтобы хотя бы частично компенсировать высокие цены на электроэнергию и энергоносители. Об этом 15 сентября сообщил пресс-секретарь канцлера Штеффен Хебештрайт. Еще через три дня, 18 сентября он же рассказал о том, что в ходе обсуждений между представителями канцелярии Шольца и министерств экономики и финансов «рассматриваются и тщательно взвешиваются» самые разные предложения».

Ранее правительство отказывалось от выплаты субсидий, частично по причине того, что Брюссель выступает за ограничение помощи государства экономике. Однако сложная ситуация в экономике Германии, пишет Politico, заставила Берлин забыть об осторожности ради укрепления основы первой экономики континента.

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Главным сторонником субсидий в правительстве уже не первый месяц является министр экономики Роберт Хабек. По его словам, перед тем, как переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии принесет первые осязаемые плоды, пройдут пять долгих и трудных лет. Хабек, один из лидеров «зеленых», входящих в коалиционное правительство Шольца, также неоднократно предупреждал в последнее время, что без поддержки государства «мы потеряем промышленность», потому что компании будут переносить производство в такие страны, как, к примеру, Франция и США, где условия работы не в пример лучше, чем в Германии. Главным образом, речь идет о ценах на электроэнергию, которые в ФРГ очень высокие.

Олаф Шольц до последнего времени сдерживал порывы своего заместителя (Хабек также является вице-канцлером), но в воскресном интервью изданию Welt am Sonntag сказал, что больше не возражает против выплаты субсидий. Правда, одновременно он предупредил, что правительство должно очень тщательно взвесить все последствия подобного вмешательства властей в деятельность рынка.

Между тем, Еврокомиссия недавно предупредила, что совсем скоро перестанет закрывать глаза на всевозможные схемы выплаты субсидий на континенте, которые противоречат общеевропейским законам и нарушают условия на рынке. После 24 февраля 2022 года Брюссель не обращал внимание на подобные нарушения, но срок действия послаблений истекает в конце 2023 года.

Однако, как сообщает Politico со ссылкой на неназванных высокопоставленных французских и немецких чиновников, Париж и Берлин уже практически договорились о лоббировании в Брюсселе еще одного исключения, потому что цены на электроэнергию все еще остаются выше, чем в начале прошлого года.

Специалист по энергетическим вопросам и депутат бундестага от социал-демократов Андреас Римкус заявил Politico, что дорогое электричество «тормозит преобразования в промышленности». Он призвал Шольца к более смелым действиям в политике энергетических субсидий и добавил: «Международная конкуренция за право принимать у себя компании сейчас в самом разгаре, и конкуренты не будут ждать».

Подробности новой программы субсидий не сообщаются, но известно, что федеральное правительство может, к примеру, снизить налоги для энергоемких отраслей или использовать принятые еще десять лет назад ценовые субсидии, которые теоретически можно расширить.

В Брюсселе могут встретить новые немецкие субсидии в штыки еще и потому, что в прошлом году Берлин уже принимал программу поддержки населения и бизнеса с целью снизить цены на электроэнергию и энергоносители. Кстати, из выделенных на эту программу 200 млрд евро на данный момент выплачено менее четверти. Тем не менее, на долю Германии пришлись солидные 53% от 672 млрд евро государственных субсидий, выплаченных в Евросоюзе в прошлом году. Принятие новой программы субсидий наверняка усилит критику в адрес Берлина и обвинения в том, что он подрывает честную конкуренцию на едином европейском рынке.