Самая большая угроза сектору полупроводников связана с дефицитом воды

Огромные объемы воды необходимы не только в этом секторе, но и во многих других сферах, связанных с IT-сектором. В том числе, кстати, и в технологиях, связанных со столь модным сейчас искусственным интеллектом (AI). Между тем, вода из-за изменений климата и глобального потепления с каждым годом становится все более редким и дорогим сырьем.

Производство полупроводников, пишет Bloomberg, одно из самых водоемких производств на планете: для получения каждого доллара в нем требуется 1869 м³ воды! Конечно, это значительно меньше, чем нужно воды для коммунальных служб, но с другой стороны, значительно больше, чем, скажем, в такой казалось бы водоемкой отрасли, как текстильная промышленность, или, к примеру, для дата-центров.

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Крупнейший в мире производителей чипов TSMC, как нетрудно догадаться, больше всего в отрасли использует и воды. Естественно, IT-гигант стремится ее экономить, потому что точно также, как многие компании, борется с изменениями климата. Известно, что в компании поставили задачу сократить к 2030 году потребление воды на 30% по сравнению с 2010 г. Добиться этого с каждым годом становится все труднее, потому что планета все больше нагревается. Для Тайваня, где находится большинство заводов TSMC, задача сокращения потребления воды осложняется еще и тем, что остров находится в сфере активного действия погодного феномена под названием «Эль-Ниньо» с сильными засухами, волнами жары и т.д.

Между тем, чем современнее и навороченнее становятся полупроводники, тем больше для них требуется драгоценной воды. Так, в прошлом году объем воды, необходимой для одного слоя полупроводниковых схем, вырос на 14,5%! В компании прекрасно понимают всю сложность и важность проблемы и предпринимают огромные усилия для ее решения. Достаточно сказать, что TSMC сейчас рециркулирует до 90% потребляемой воды. Не удивительно, что эта тайваньская компания пользуется большой популярностью у инвесторов, которые бережно относятся к окружающей среде и природе. Ее акции можно найти в портфелях 780 ESG фондов, которые владеют в общей сложности более чем 6% всех акций (27,3 млрд долларов) производителя чипов. Среди них такие крупные фонды и компании, как Swedbank AB, Fidelity International Ltd., Schroders Plc и JPMorgan Chase & Co.

Вода играет сейчас все более важную роль в определении цены компаний, производящих полупроводники. Однако большинство производителей не дают данные по потреблению воды. Причем, грешат этим даже такие известные компании, как ASML, Nvidia Corp. и Broadcom Inc.

Очень жесткой критике в прошлом году подверглась в Нидерландах Microsoft Inc. после того, как выяснилось, что компания более чем в 4 раза занижала расход воды по своему дата-центру, расположенному в королевстве.

Сложное отношение к полупроводниковому производству и на самом Тайване, хотя тайваньцы, конечно, лучше всех понимают, насколько важен этот сектор для островной экономики. Особенно плохо относятся к TSMC фермеры, потому что два года назад во время сильнейшей засухи власти перекрыли подачу воды на десятки тысяч акров полей, чтобы не останавливалась работа на полупроводниковых заводах и фабриках.