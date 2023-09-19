Дальневосточную рыбу проверили на радиоактивность после сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

С 11 по 15 сентября специалисты Россельхознадзора провели 338 исследований 112 проб рыбной продукции общим весом 26,7 тыс. тонн, добытой вблизи места сброса слаборадиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1». Случаев превышения нормативов по радиоактивности не установлено, сообщили в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

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«В частности, в Приморье проведены исследования 90 проб рыбной продукции – крабов, минтая, иваси, горбуши, морского гребешка и других видов продукции. Специалистами Сахалинского филиала исследовано 22 пробы рыбной продукции – охлажденной спизулы и варено-мороженого филе спизулы, кеты, горбуши, икры, тунца, креветок, молок и другой продукции. Неделей ранее специалистами Сахалинского филиала исследовано 15 проб продукции», — заявили в Россельхознадзоре.

Проверялась, в частности, удельная активность йода-131, стронция-90, цезия-134 и цезия-137. В числе регионов происхождения рыбы, морепродуктов и икры заказчики исследований указали промысловые подзоны Приморья, Сахалина, Хабаровского края, Камчатки, Магадана и Мурманской области.

В ведомстве также отметили, что мониторинг радиологической безопасности рыбной продукции проводится постоянно, однако сейчас он усилен в связи с размещенной новостью о сбросе Японией слаборадиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1».

«Исследуется продукция, добытая в российских водах, а также импортная продукция. При этом в 2023 году через ветеринарные контрольные посты Приморского края Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора было оформлено всего пять партий рыбной продукции из Японии», — добавили в ведомстве.