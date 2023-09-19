Дальневосточные триллионы

Нынешний Восточный экономический форум приятно удивил количеством конкретных проектов и профессиональными командами, которые работают над их воплощением. Это и губернаторы с региональными министрами, и мэры дальневосточных городов, и представители крупнейших коммерческих банков (Сбер, ВТБ), ВЭБ.РФ и организации развития. Все они провели отличную работу по выработке практических шагов для развития Дальнего Востока.

Возьмем госкорпорацию развития ВЭБ.РФ. Её команда совершенно не соответствует стереотипному образу чиновников и госслужащих. Это молодые и талантливые ребята, у которых горят глаза. Я, честно говоря, поразился их уровню профессионализма. Они — конкретные, оперативные и увлечённые своим делом. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Иванович Шувалов, очевидно, умеет подбирать кадры. Слаженно работают и губернаторы со своими штабами, нацеленными на развитие регионов через реализацию проектов и привлечение инвесторов.

Мне как эксперту было интересно оценить, насколько реализуемы проекты на форуме. Сейчас сложно утверждать, что все они на 100% будут успешными, но в каждом присутствуют здравый смысл и экономическая целесообразность. Досконально просчитано и обосновано появление логистических терминалов, агрокомплексов, туристических объектов, иной инфраструктуры. Ряд проектов уже запускают в работу. В частности, по итогам инвестиционного дня с участием ВЭБ.РФ, Сбера и профильных ведомств подписали соглашение о реализации инвестпроектов более чем на 1 трлн руб. Всё это будет способствовать развитию экономики не только Дальнего Востока, но и страны в целом.

Что сейчас необходимо региону, чтобы стать экономическим локомотивом страны? Прежде всего нужны инвестиции в инфраструктуру. Мы видим, что растёт взаимодействие с Китаем и другими странами Юго-Восточной Азии. Роль Дальнего Востока как хаба становится невероятно важной. В первую очередь нужно реконструировать мосты, увеличивать мощности терминалов в морских портах, строить новые терминалы в аэропортах.

Также необходимо внедрять современные методы обработки полезных ископаемых. На Дальнем Востоке есть уникальные месторождения, которые надо разрабатывать. На форуме я увидел довольно много интересных проектов по горнорудной отрасли. Ещё одна перспективная сфера — агросектор. Регион и здесь предложил проекты, имеющие право на существование и масштабирование. Потребитель у агропродукции найдётся — тот же Китай и АТР в целом.

И, конечно, нужно активно развивать туризм. Здесь Дальний Восток имеет очень большой потенциал. Одни Камчатка или Сахалин чего стоят. Но для привлечения туристов нужно серьёзно потрудиться: реконструировать транспортную инфраструктуру, строить современные гостиницы, развивать отрасль гостеприимства. Здесь ВЭФ также стал правильной площадкой, на которой продумывались комплексные решения этих вопросов.

Но развитие любого из этих направлений всегда упирается в частное финансирование. На государственных деньгах далеко не уедешь. Нужно привлекать инвесторов — и российских, и зарубежных. С последними сейчас сложно, но ничего невозможного нет. Любой инвестор нуждается в качественных, высокодоходных инструментах. И правительство, и ВЭБ.РФ, и другие участники рынка предлагают различные решения. Это инструменты, которые сочетают долговое и долевое финансирование, конвертируемые облигации, льготы и субсидии.

Отдельно хочу остановиться на таком инструменте, как государственно-частное партнёрство. Его было бы наиболее разумно использовать для реализации инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке. Частным инвестициям в таких проектах, где слишком высоки риски, масштаб или длинные сроки проекта не позволяют реализовать его самостоятельно, необходимо «подставлять плечо». И здесь как раз основная роль ВЭБа: институт развития берёт на себя большую часть рисков и создаёт партнёрства и условия входа частных денег в проект. Это делает реализацию кейсов в ГЧП, в том числе в инфраструктуре, вполне реальной.