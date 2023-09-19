Нужна ДКП старта экономического бума

Конечно, нет. Когда экономика входит в стадию роста, она автоматически выходит из стадии равновесия. Поэтому начинают иметь значения не абсолютные характеристики, а темпы роста характеристик. Ими и надо управлять.

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На макроуровне есть несколько показателей: темпы роста основного капитала (инвестиции), темпы роста труда, и вложения научно-технического прогресса. Так трактует рост производственная функция.

Эффективность экономики в момент роста измеряется скоростью замещения труда капиталом. Почему так? Потому что капитал безграничен, а труд ограничен. Капитал совмещенный с НТП еще более безграничен. Экономика, которая активно инвестирует в новый основной капитал, высвобождает труд из одних секторов и дает возможность расти другим. Так растет масштаб экономики.

Есть ли ограничения с точки зрения денежной политики? Можно ли безгранично наращивать денежное предложение? Главным критерием в момент роста является соотношение стоимости денег и ожидаемой производительности нового капитала. На старте роста производительность капитала выше стоимости денег, она и провоцирует рост инвестиций.

Почему этот процесс имеет инерцию? Потому что, формируется много новых ниш. Все они дают ожидание довольно высокой отдачи на капитал, пока не доказано другое.

Почему возникает инфляция? Потому что, где-то формируются дефициты, но они не опасны. Они – сигнал к тому, что и здесь есть возможность для роста.

Узкая задача ДКП в этих условиях не описана.

Бывают ДКП ориентированные на сдерживание инфляции.

Бывают ДКП ориентированные на избегание глубоких циклических кризисов, на исходе роста.

Бывают ДКП ориентированные на препятствование скатыванию экономики в депрессию.

ДКП старта экономического бума – неизвестна. А нам нужна ДКП, которая обеспечит выход экономики на новый более высокий уровень равновесия через большую модернизацию и расширение производственного капитала, с хорошим уровнем НТП, и без двузначной инфляции.