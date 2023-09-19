Эрдоган указал на невыполнение Швецией условий для вступления в НАТО

Анкара по-прежнему видит «террористов, передвигающихся по улицам Стокгольма», и считает, что в таких условиях вступление Швеции в Североатлантический альянс невозможно.

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Об этом глава государства заявил в интервью американской телекомпании PBS, передает «Интерфакс».

«Чтобы вступить в НАТО, Швеция, конечно же, должна выполнить свои обещания. Террористические организации должны немедленно прекратить свои демонстрации и акции на улицах Стокгольма. Потому что для турецкого народа будет очень важно увидеть, что это действительно происходит. Швеция вроде бы изменила законодательство, но этого недостаточно», — сказал Эрдоган.

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Парламент Швеции ратифицировал вхождение страны в НАТО 22 марта, в Хельсинки приняли аналогичное решение 1 марта. Финляндию официально приняли в альянс в апреле.

В блоке рассчитывают, что Швеция станет его новым членом уже этой осенью, однако вхождение страны в НАТО пока не одобрили парламенты Венгрии и Турции.

Анкара выдвигала для вхождения Финляндии и Швеции в альянс десять условий, одним из них был отказ от поддержки Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической.

Парламент Турции может рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО в ближайшем месяце, когда вернется к работе после каникул 1 октября.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в парламенте Венгрии выразили сомнения относительно целесообразности положительного решения по присоединению Швеции к Североатлантическому альянсу в связи с неконструктивной, по мнению венгерских властей, критикой политики Будапешта.