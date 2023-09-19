Госдума одобрила закон о Дне воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ

В РФ 30 сентября будет отмечаться День воссоединения России и ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

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Соответствующий закон приняла 19 сентября Государственная дума, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, внесенный президентом РФ закон принят депутатами в приоритетном порядке, решение единогласно поддержали все фракции.

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«Жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру. Они выбрали быть вместе с Россией. Правильно, чтобы день, когда они вернулись домой, навсегда остался в народной памяти», — подчеркнул Володин.

В пояснительной записке к закону указывается, что 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на правах субъектов Российской Федерации. «Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие», — говорится в материале.