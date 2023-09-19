Искусственный интеллект помог рассекретить мошеннический кол-центр в Казани

Сотрудники Сбера с помощью технологий искусственного интеллекта помогли МВД ликвидировать мошеннический кол-центр в Казани. Всего было задержано 17 участников преступной группы, которые обзванивали, а затем приходили к пенсионерам и под видом обязательных мер пожарной безопасности «ремонтировали» газовое и электрооборудование, а также меняли пластиковые окна по многократно завышенным ценам, сообщили в пресс-службе Сбера.

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«Подключившись к расследованию, которое вели сотрудники органов внутренних дел в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, специалисты Сбера с помощью технологий искусственного интеллекта сузили круг подозреваемых. Это существенно ускорило расследование. В итоге мошеннический кол-центр был обнаружен в Казани. Его сотрудники получали от своих сообщников списки лиц для обзвона и направляли по их адресам псевдоспециалистов», — рассказали в банке.

Там также уточнили, что преступники обманывали и похищали деньги у пожилых людей. Всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было возбуждено 17 уголовных дел по статье «Мошенничество».

«Сбер использует современные технологии как для обеспечения собственной безопасности и безопасности своих клиентов, так и для помощи правоохранительным органам. Это способствует повышению эффективности борьбы с преступностью в стране. За последние годы нам приходилось участвовать в расследовании многих случаев деятельности мошеннических кол-центров как в России, так и за ее пределами», — подчеркнул зампред Правления Сбера Станислав Кузнецов.

