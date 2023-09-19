Комедия-гротеск «Не понравится – уйду!»

Первый частный театр в современной России – Театр Антона Чехова – 19 сентября начинает свой 35-й сезон и сразу приглашает на премьеру спектакля «Не понравится – уйду!»: 29 сентября и 11 ноября на сцене Дворца на Яузе. Специальный гость спектакля 29 сентября – писатель-сатирик, автор пьесы Семен АЛЬТОВ.

Комедия «Не понравится – уйду!» открывает Альтова-драматурга для столичной публики. Спектакль с участием блестящих комедийных артистов – звезды сериала «Счастливы вместе» Виктора Логинова, голоса «Русского радио» Аллы Довлатовой и народной артистки России Ольги Волковой – поставил режиссер Андрей Максимков, известный кинокомедиями «Подлинная история поручика Ржевского», «Восьмое марта», «1 мая», «Вовочка».

Спектакль «Не понравится – уйду!» – попытка возрождения знаменитого театра миниатюр, где острый юмор и яркая сатира воплощаются в незабываемых актерских образах. В пьесе занято всего три артиста, а персонажей в ней целых семь!

Он уже не Ромео. Пылкость и безрассудство остались в прошлом. Но что делать, если мама требует: «Женись!» Ну, как ей откажешь? А с другой стороны, где найти ту единственную? И главный вопрос: она умеет готовить драники? Казалось бы, выбор есть: боевая подруга, заслуженная медсестра, филармоническая бабочка, деловая женщина… У каждой есть свои плюсы, но ведь и минусов хоть отбавляй! Как же тяжело привлекательному мужчине в самом расцвете сил найти подходящую невестку своей маме!

Семен Альтов, автор пьесы:

«Не понравится – уйду!» – история смешная и грустная: никто не застрахован от одиночества, особенно в зрелом возрасте, и каждому хочется найти свою вторую половинку. Но тем, кто с годами привык к комфорту одиночества, непросто оказаться с кем-то вдвоем в одном помещении. Вечная тема «и хочется, и колется». Сюжет в какой-то мере автобиографический. Мой папа овдовел еще нестарым, и я помню, как он со мной советовался: на ком ему жениться. Мол, одна − прекрасная хозяйка, но некрасивая, а другая − хорошенькая, но по дому ничего не умеет…»

Андрей Максимков, режиссер:

«Семен Теодорович Альтов − один из последних носителей умного, доброго, ситуационного юмора, которым он наполняет и свои пьесы. На драматургию Альтовамне интересно посмотреть со стороны, через актеров, которые работают с его текстом. Ведь одно дело − авторское прочтение и совершенно другое − исполнение драматическими артистами. У нас получился театр миниатюр на новом витке: комедия «Не понравится − уйду!» состоит из отдельных сцен, связанных одним сюжетом».

В ролях:

Ольга Волкова

Алла Довлатова

Виктор Логинов