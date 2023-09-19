Компания из Москвы разработала энергосберегающие контроллеры для уличных фонарей

Инженеры столичной компании «АТБ Электроника» разработали модельный ряд контроллеров наружного освещения. В числе разработок – шкаф управления группой осветительных приборов, который контролирует четыре независимые линии уличных фонарей или светильников. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В шкаф вмонтированы отдельные входы и выходы для подключения сигнализации, датчиков вскрытия и проверки электропитания. Количество светильников ничем не ограничено и определяется в зависимости от потребностей заказчика. В этом же модельном ряду ранее были представлены датчики освещенности и температуры, акселерометры и навигационный модуль. Они помогают регулировать яркость освещения, чем экономят до 35% потребляемой электроэнергии. Также датчики отслеживают положение фонарного столба, чтобы в случае отклонения от нормы, вызвать ремонтную бригаду.

Как рассказал основатель компании «АТБ Электроника» Роман Дементьев, устройства контролируют освещение на улице в зависимости от времени суток. Контроллер в шкафу управляет освещением внутри складских зон или линиями приборов вне зависимости от внешнего освещения, например в период городских мероприятий.

Устройства уже применяют в столице и Санкт-Петербурге как на открытых пространствах, так и в закрытых помещениях.

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