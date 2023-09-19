Митингующие в Ереване попытались прорваться в здание армянского правительства

Участники акции протеста, которая началась в центре Еревана на фоне ситуации в Нагорном Карабахе, попытались прорваться в здание правительства Армении.

Об этом сообщает РБК. Протестующим оказывают сопротивление силовики, передает агентство.

Митингующие обвиняют руководство Армении и, в частности, премьер-министра Никола Пашиняна, в том, что нынешняя политика страны привела к обострению кризиса в Нагорном Карабахе.

Ранее сегодня Баку объявил о проведении «антитеррористической операции» в регионе. По утверждению азербайджанской стороны, в последние месяцы Ереван наращивал в регионе военное присутствие. В Армении опровергли эту информацию и назвали действия Азербайджана агрессией.

В администрации президента Азербайджана заявили, что готовы встретиться с представителями армянского населения Нагорного Карабаха при условии, что «незаконные армянские вооруженные формирования» сдадут оружие, а «незаконный режим» в Карабахе будет «распущен», передает «Sputnik Азербайджан».