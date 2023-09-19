Москвичей в конце недели ожидает июльское тепло

В середине этой недели в столицу придет летняя солнечная погода, днем столбики термометров будут подниматься до плюс 25 градусов, что соответствует значениям начала июля.

«Нужно предупредить москвичей, если не о приходе лета, то о приходе летней погоды. Действительно, настоящая, красивая, летняя погода, которая связана с переносом теплых воздушных масс по юго-восточной периферии циклона. Начиная с четверга преимущественно солнечная погода», — рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Уточняется, что в столичный регион начнет поступать воздух со Средиземного моря и с севера Африки.

В среду в Москве будет облачно, около 20 — 22 градуса, по области до плюс 24; во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь и усиление ветра до 17 м/с.

«21 и 22 сентября в Москве просто лето наступает. Ночная температура плюс 12 — плюс 14 градусов, а днем в четверг плюс 21 — плюс плюс 23, а в пятницу плюс 22 — плюс плюс 24, а в новой Москве до плюс 25», — рассказал синоптик. Он отметил, что температурный фон в Москве в четверг и пятницу будет на шесть-семь градусов выше нормы.

В субботу и воскресенье москвичи также смогут насладиться летней погодой, однако показатели будут уже на уровне конца августа, добавил специалист. «В выходные дни тоже очень комфортная погода без осадков, переменная облачность, много солнца. Ночные температуры около плюс 10 градусов, а дневные от плюс 18 до плюс 23, температура на 5 градусов выше нормы», — сказал Вильфанд.