Назван главный источник дохода России после нефти и газа

Главной статьей доходов федерального бюджета РФ после нефти и газа становится экспорт продовольствия. «Львиная доля» таких поставок приходится на зерновые культуры, сообщил в интервью РИА Новости врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

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«Экспорт продовольствия у нас становится главной статьей доходов в федеральный бюджет после нефти и газа. Экспорт АПК хорошо растет. Президент об этом говорил — мы практически перевыполнили показатели по экспорту зерновых относительно прошлого года. В основном сейчас экспортируем зерновые. Это львиная доля. Также масличные культуры, масло, растительное масло, подсолнечник. Наверно, это основные», — заявил Давыдов.

Основными покупателями российского зерна в настоящий момент он назвал Китай, Ближний Восток, Египет и Казахстан. По данным врио главы ФТС, экспорт сельхозпродукции из России по итогам восьми месяцев вырос примерно на 70% год к году в весовом выражении, а в стоимостном — «поменьше, из-за конъюнктуры цен».

«Мы торгуем товарами, которые весят много, но при этом стоимость зависит от рынка. Экспорт энергоносителей, зерновых, удобрений и металлов очень сильно зависит от того, какая складывается конъюнктура. Поэтому в весовом отношении очень сильно увеличен экспорт продовольствия, хотя и в стоимостном тоже растет», — добавил Давыдов.