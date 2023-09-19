Названы регионы-участники эксперимента по применению дронов в сельском хозяйстве

Правительство РФ утвердило параметры эксперимента по внедрению беспилотной авиации для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. Эксперимент пройдет на территории 12 регионов и позволит апробировать упрощенный правовой режим для массового использования дронов на полях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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В частности, в эксперименте примут участие Татарстан, Алтайский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области. Как указали в пресс-службе правительства, на этих территориях будут действовать экспериментальные правовые режимы по эксплуатации БПЛА. Это позволит осуществлять полеты без лишней нормативной нагрузки, а также сделает работы с агрохимикатами более безопасными для человека.

По данным Минсельхоза, в 2022 году в российском АПК использовалось 229 беспилотников. На 2024-2026 годы объем госзаказа ведомства составил 299 беспилотников на сумму 526 млн рублей. Как сообщил в августе директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов, обеспечение АПК дронами входит в программы «Росагролизинга».