От Чайковского до Шостаковича: Кремлевский оркестр открывает новый сезон

В программе вечера - великие произведения русских и советских композиторов: «Праздничная увертюра» Дмитрия Шостаковича, фрагмент из балета «Золушка» Сергея Прокофьева, Адажио Спартака и Фригии из балета «Спартак» и Концерт для скрипки с оркестром ре минор Арама Хачатуряна, «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова, а также Увертюра «1812 год» П.И.Чайковского. Сольную партию в скрипичном концерте Хачатуряна исполнит концертмейстер оркестра - лауреат международных конкурсов и фестивалей, скрипач Константин Казначеев.

Художественный руководитель Кремлевского оркестра Константин Чудовский – один из самых востребованных молодых российских дирижеров. Он занимает пост главы коллектива с 2020 года и определяет в числе главных задач репертуарной политики оркестра активную популяризацию русской музыки.

- Сегодня как никогда важно, чтобы люди знали свою историю, национальные традиции и культуру, - отмечает Константин Чудовский. - На наши концерты приходит самая разные публика, и для каждого мы стремимся стать проводниками в эту потрясающую вселенную классической русской и современной российской музыки. Чтобы для каждого слушателя великий мир русской классики становился понятным, близким и родным, чтобы было интересно открывать для себя в нем что-то новое и «переживать» каждую ноту вместе с нашими музыкантами. Открытие сезона – концерт для Государственного Кремлевского оркестра особенно важный, знаковый. Именно поэтому в его программу войдут только сочинения, которые уже стали настоящими музыкальными символами России. Это потрясающая музыка, просто невероятная по силе воздействия! Услышав ее однажды, уже невозможно забыть и трудно остаться равнодушным.

Государственный Кремлевский оркестр был создан на базе Государственного духового оркестра России, переданного Министерством культуры РФ в ведение Управления делами Президента Российской Федерации. В настоящее время в состав оркестра входят два коллектива: симфонический и духовой.

Государственный Кремлевский оркестр - постоянный участник официальных мероприятий государственного значения и важнейших общественно-политических событий страны. Выполняя эту задачу, коллектив провел серию концертов в горячих точках, в том числе на сирийской авиабазе Хмеймим (2021) и в Мариуполе на площади у разрушенного здания драмтеатра (2022). Каждое выступление оркестра демонстрирует слушателям неразрывную связь с великими традициями отечественного исполнительского мастерства и одновременно устремленность в будущее, креативный поиск актуальных творческих идей.