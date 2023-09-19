Патрушев заявил, что в Москве рассчитывают на встречу Путина и Си Цзиньпина в октябре

По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, в России рассчитывают на переговоры президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином уже в следующем месяце.

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Об этом пишет «Интерфакс».

«В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России В.В.Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума "Один пояс, один путь"», — заявил Патрушев в ходе встречи c членом политбюро ЦК КПК Ван И.

Секретарь Совбеза выразил поддержку КНР по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга. «Хочу подтвердить нашу неизменную поддержку Пекину по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые используются Западом для дискредитации Китая», — сказал Патрушев, заверив, что РФ нацелена на укрепление отношений с Китаем. Он отметил, что отношения двух стран «самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре».

«Они базируются на принципах уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимной поддержке на международной арене», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Напомним, 20–22 марта 2023 года состоялся визит Си Цзиньпина в Россию, в ходе которого президент РФ и лидер КНР, в частности, подписали совместное заявление России и Китая «Об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».