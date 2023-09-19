Правительство нашло причину роста цен на топливо

Как сообщил накануне замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, правительство обсуждает меры по урегулированию ситуации на рынке топлива. «Обсуждаются разные меры, решение окончательное за правительством», — заявил он журналистам в связи с темой роста цен на бензин и дизельное топливо.

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«Минфин ничего не предлагает, идет обсуждение внутри правительства. Есть разные варианты, абсолютно разные», — цитирует «Интерфакс» заместителя министра. Таким образом он ответил на вопрос о возможном введении заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов.

Комментируя, на какой срок может быть принято решение, чиновник заметил: «Я не знаю, срочное или бессрочное, но в любом случае оно должно быть системным, чтобы урегулировать внутренний рынок». Алексей Сазанов также не стал комментировать, обсуждается ли вариант отказаться от урезания вдвое топливного демпфера, заработавшего с сентября, заметив, что «обсуждаются разные варианты».

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Но по информации «Интерфакса», в конце прошлой недели на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака с представителями нефтяных компаний, Минфин и Минэнерго предложили ввести заградительную пошлину на экспорт из РФ нефтепродуктов в размере 250 долларов. При этом власти готовы возместить ее тем компаниям, которые обеспечат необходимые поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу.

По словам источников агентства, обсуждалось также введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Но это предложение было категорически отвергнуто нефтяниками.

А пошлину предлагается ввести как для светлых, так и для темных нефтепродуктов. Если компания выполнит квоты Минэнерго по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу, то уплаченная пошлина вернется ей в виде обратного акциза на нефть. Один из источников отметил, что такую высокую пошлину предлагается ввести в качестве меры, препятствующей «серому» экспорту.

Этот «серый» экспорт, очевидно, рассматривается одна из главных причин роста цен на топливо, как порождающая его дефицит. По данным «Интерфакса», Минэнерго предложило ввести список спецэкспортеров нефтепродуктов и эта инициатива поддержана вице-премьером РФ Александром Новаком, а соответствующий указ находится в правовом управлении администрации президента.

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Ссылаясь на ранние сообщения, агентство пишет, что в России производятся достаточные объемы бензина, а дизеля — кратно больше потребления.

«Интерфакс» напоминает также, что на прошлой неделе высокие цены на топливо прокомментировал Владимир Путин. Президент указал тогда на такой фактор, что топливный демпфер «ополовинили, и он не стал так эффективно работать, как работал до этого», добавив, что производители нефтепродуктов и правительство договорились о действиях на топливном рынке для стабилизации ситуации.

Агентство перечисляет все причины, которыми его эксперты объясняют рост цен на нефтепродукты: это сокращение в сентябре в два раза выплат по топливному демпферу, ремонты НПЗ, а также наличие выгодной экспортной альтернативы.

«Отходят от шока и готовятся платить»

По мнению сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, ситуация, сложившаяся на топливном рынке страны в течение лета и в первый месяц осени, обусловлена одним важнейшим факторам: экспортировать бензин выгоднее, чем продавать его на внутреннем рынке.

«В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань», —процитировал эксперт поэму Пушкина «Полтава». — «Закон рынка неумолим, и я считаю, что перед правительством сейчас стоит непростое решение двух взаимоисключающих задач. С одной стороны, обуздать цены на внутреннем рынке, с другой стороны не разрушить рыночный механизм (баланс спроса и предложения), сбой в котором неумолимо приведет к дефициту топлива».

«Я думаю, что, если правительство найдет механизмы “обелить” серые схемы экспорта, то в течение ближайших двух месяцев ценовой баланс на внутреннем рынке придет в равновесие», – полагает Николай Переславский.

Очевидна ситуация, что переработчики постепенно приходят в себя, отходят от шока и готовятся платить, сказал «Эксперту» член генерального совета «Деловой России», председатель совета директоров компании «Берега» Юрий Коробов. Но, подчеркивает он, о каких-либо договоренностях говорить пока рано. «Никаких других действенных способов прикрыть “серый” экспорт демпфированных нефтепродуктов не получилось, весь 2023 год за этим наблюдали», — говорит он.

Поэтому, уверен Юрий Коробов, теперь нужно заплатить, доказать, что экспорт «правильный» и получить обратно свои 250 долларов – то, что предлагается сделать заградительной пошлиной на экспорт. Но пока, увы, непонятен и даже непредсказуем горизонт возврата и, соответственно, заморозки средств.

Ожидаемо, добавляет эксперт, что переживут ситуацию вертикально интегрированные нефтяные компании, крупные независимые компании также выживут, мелкие и средние компании остаются в «недвижимом» состоянии, а «перекупов» никому не жалко, они уже за скобками. «И будем надеяться, что будет предложен менее жесткий вариант со списками и персонализированным контролем. Возможно, ждать недолго», — предполагает он.

Между тем, напоминает первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, правительство уже неоднократно предпринимало меры по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. Так, в ноябре 2018 года было принято постановление, согласно которому Минэнерго ФАС и хозяйствующие субъекты заключали соглашения о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов.

Однако принимаемые меры на сегодняшний день не дают для конечного потребителя видимых результатов, констатировал в комментарии «Эксперту» Владимир Кошелев. В таких условиях, уверен он, должен быть предусмотрен механизм стабилизации розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на конечном этапе оборота данных видов топлива.

«В этой связи мы с коллегами по фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовили и внесли законопроект, который вводит механизм предельно допустимых розничных цен. Срок действия предельно допустимых розничных цен не может составлять менее чем три года и более пяти лет, если иное не будет установлено правительством РФ», – заключает Владимир Кошелев.