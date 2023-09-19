РФ полностью обеспечена антигипертензивными препаратами — Росздравнадзор

Россия полностью обеспечена аналогами отечественного и иностранного производства препарата от артериальной гипертензии микардис, ввоз которого в РФ прекратился в начале этого года.

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Об этом проинформировали в пресс-службе Росздравнадзора, пишет «Интерфакс».

«В 2023 году в гражданский оборот было введено около 3,5 млн упаковок лекарственных препаратов с МНН Телмисартан (лекарство от высокого артериального давления и сердечной недостаточности) в дозировках 20, 40 и 80 мг российского и иностранного производства», — рассказал агентству представитель службы.

По его словам, в настоящий момент в России зарегистрированы 13 препаратов телмисартанов.

«Таким образом, российский рынок антигипертензивных препаратов с МНН Телмисартан в полной мере ими обеспечен», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что Росздравнадзор совместно с Минздравом ведет мониторинг наличия лекарственных средств.

Уточняется, что ООО «Берингер Ингельхайм», принимающее претензии от потребителей, 13 июля 2022 года официально уведомило Росздравнадзор о прекращении ввоза на территорию РФ препаратов микардис (МНН Телмисартан) и микардисплюс (МНН Гидрохлортмазид+Телмисартан) с января 2023 года.

«В текущем году данный препарат в гражданский оборот не вводился. По данным ФГИС МДЛП, на сегодняшний день остатки микардиса составляют около 23 тысяч упаковок. Это решение не влияет на доступность препаратов телмисартана для пациентов», — пояснили в ведомстве.

Ранее «Ведомости» сообщили, что в аптеках наблюдается дефицит оригинального препарата микардиса с действующим веществом телмисартан, производством которого занимается немецкая Boehringer Ingelheim; при этом сама компания не объявляла о прекращении работы в РФ. По словам опрошенных изданием экспертов, остающиеся на рынке аналоги микардиса могут иметь побочные эффекты.

Как ранее писал «Эксперт», в конце марта текущего года президент РФ Владимир Путин заявил, что фармацевтическая отрасль в России демонстрирует положительную динамику.