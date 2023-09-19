Российские военные уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся переправиться через Днепр

В Минобороны РФ сообщили о ликвидации отрядов украинских диверсантов, пытавшихся переправиться через Днепр для высадки на левый берег.

Как говорится в сообщении российского оборонного ведомства, диверсанты были обнаружены с помощью БПЛА и уничтожены ударом тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», передает «РИА Новости».

Также министерство опубликовало кадры уничтожения позиции ВСУ гаубицами Д-30 Западного военного округа на Купянском направлении. « Артиллеристы нанесли огневое поражение по району скопления бронированной техники и живой силы ВСУ. Стрельба велась на дальность 15 километров осколочно-фугасными боеприпасами», — рассказали в Минобороны.

Кроме того, ведомство показало кадры уничтожения позиции ВСУ на Запорожском направлении. «Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 ударом управляемой ракеты уничтожил позицию ВСУ на запорожском направлении», — сообщили в министерстве. От удара сдетонировал полевой склад боеприпасов и противотанковых ракет, находившихся рядом с позицией, отметили в ведомстве.

