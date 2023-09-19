Российские военные за сутки отразили семь атак ВСУ на четырех направлениях

На Донецком направлении отражены две атаки ВСУ; потери противника за сутки составили до 225-ти военнослужащих убитыми и ранеными.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.

Сообщается, что на Запорожском направлении отражена одна атака украинской стороны, уничтожено более 175 боевиков. На Краснолиманском направлении отбиты три атаки, потери ВСУ составили до 65 военнослужащих; на Южно-Донецком направлении отражена одна атака, уничтожено свыше 115 боевиков.

«В районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка, Александрополь Донецкой Народной Республики поражены три пункта управления 67-й, 100-й и 109-й бригад территориальной обороны», — указывается также в сообщении Минобороны.

Отмечается, что средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.