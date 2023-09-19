«Ростех» нарастил производство «Кинжалов», «Искандеров» и «Панцирей»

В «Ростехе» рассказали об увеличении производства гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», ракетных комплексов «Искандер», а также зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

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«В том числе наращивается производство ракет для комплексов "Кинжал", "Искандер" и "Панцирь", авиабомб, артиллерийских и танковых снарядов и т.д.», — цитирует «Интерфакс» индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхана Оздоева.

Уточняется, что объемы производства различных видов вооружений выросли от двух до десяти раз, а некоторые — в десятки раз.

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«Прежде всего, рост идет по танкам и боевым машинам на их базе, легкобронированной технике, реактивным системам залпового огня, тяжелым огнеметным системам, тепловизионным и другим оптическим приборам, а также средствам поражения», — пояснил Оздоев. По его словам, благодаря росту производства беспилотников будет кратно увеличен выпуск таких моделей как «Куб», «Ланцет», «Гранат», «Тахион»

Параллельно ведутся новые разработки в сфере высокоточного оружия, рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха».

«В частности, создаем новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы "Мальва", в том числе — управляемых, которые обеспечат преимущество перед артиллерией стран НАТО», — подчеркнул он.

«Кинжал» — авиакомплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31, напоминает агентство. Система может поражать цели на дальности более 2 тыс. км, преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.