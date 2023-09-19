Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана

Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана.

Статья по теме: В Иран поступили учебно-боевые российские самолеты Як-130 В ходе визита Минобороны РФ проведет ряд переговоров с военным руководством Исламской республики, информирует российское оборонное ведомство. «Данный визит будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами», — подчеркивается в сообщении. Отмечается, что церемония встречи российской делегации с участием роты почетного караула и оркестра прошла у главного здания генерального штаба вооруженных сил Ирана; главу Минобороны РФ приветствовал начальник иранского генштаба Мохаммад Багери.