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Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана

19 сентября 2023, 17:18
t.me/mod_russia

Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана.

В ходе визита Минобороны РФ проведет ряд переговоров с военным руководством Исламской республики, информирует российское оборонное ведомство. 

«Данный визит будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что церемония встречи российской делегации с участием роты почетного караула и оркестра прошла у главного здания генерального штаба вооруженных сил Ирана; главу Минобороны РФ приветствовал начальник иранского генштаба Мохаммад Багери.