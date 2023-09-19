Сланцевой нефти в США прогнозируют дальнейший спад

Добычу сланцевой нефти в Соединенных Штатах, говорится в прогнозе Управления энергетической информации (EIA), ждет третий месяц подряд спада. Как следует из последнего Drilling Productivity Report, добыча снизится с 9,433 млн бар./д. в августе до 9,39 млн бар./д. в сентябре. В июле каждый день добывалось в среднем 9,476 млн бар./д. сланцевой нефти.

Большая часть спада придется, как и раньше, на Пермианский бассейн, крупное месторождение нефти и газа на юго-западе США, в штатах Техас и Нью-Мексико. В Пермианском бассейне добыча, прогнозирует EIA, снизится в первый осенний месяц на 26 тыс. бар./д. Далее в списке бассейн Eagle Ford со снижением в 17 тыс. бар./д.