Сланцевой нефти в США прогнозируют дальнейший спад

Добычу сланцевой нефти в Соединенных Штатах, говорится в прогнозе Управления энергетической информации (EIA), ждет третий месяц подряд спада. Как следует из последнего Drilling Productivity Report, добыча снизится с 9,433 млн бар./д. в августе до 9,39 млн бар./д. в сентябре. В июле каждый день добывалось в среднем 9,476 млн бар./д. сланцевой нефти.
Большая часть спада придется, как и раньше, на Пермианский бассейн, крупное месторождение нефти и газа на юго-западе США, в штатах Техас и Нью-Мексико. В Пермианском бассейне добыча, прогнозирует EIA, снизится в первый осенний месяц на 26 тыс. бар./д. Далее в списке бассейн Eagle Ford со снижением в 17 тыс. бар./д.
Предполагается, что снижение добычи в сентябре будет самым большим с декабря прошлого года, т.е. за 10 месяцев. Однако несмотря на это EIA считает, что в этом и следующем годах суммарная добыча нефти в США побьет рекорды. Кстати, столь же оптимистичный прогноз Управление сделало относительно добычи и природного газа.
Прогноз EIA на 2023 год – 12,76 млн бар./д. Это на 850 тыс. бар./д. больше, чем в было в прошлом году. На следующий год экономисты Управления энергетической информации прогнозируют рост добычи еще на треть миллиона баррелей ежедневно, т.е. 13,09 млн бар./д. В последнее время некоторые сланцевые компании сообщили о росте добычи благодаря повышению производительности.
Несмотря на рекордную добычу количество буровых установок большую часть текущего года снижалось. В последние недели этот показатель развернулся на 180 градусов и начал расти, но в целом, по состоянию на середину сентября, количество буровых установок было, по данным Baker Hughes, на 16% меньше в годовом выражении.