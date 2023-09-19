«Совкомбанк» и «Сколково» запустили проект цифровой и инфраструктурной поддержки НКО

«Совкомбанк» и Sk Fintech Hub («Сколково», группа ВЭБ.РФ) предоставят доступ к своим программам и разработкам партнеров для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) и благотворительных фондов (БФ). Через проект «Технологии добра» благотворительные организации смогут получить поддержку в цифровом развитии. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Проект «Технологии добра», инициатором которого является «Совкомбанк» представляет собой формат маркетплейса с услугами от организаторов и партнеров проекта, которыми могут воспользоваться все БФ и НКО после прохождения упрощенной проверки.

По словам зампредседателя правления «Совкомбанка» Альберта Бориса, системная поддержка социальной отрасли входит в долгосрочные приоритеты банка. В организации хотят помочь НКО упростить их технические процессы и рутинные задачи, чтобы они могли уделять больше времени своей основной деятельности — помощи благополучателям.

К разработке концепции проекта привлекали потенциальных пользователей будущей платформы: было опрошено 20 экспертов-представителей некоммерческих организаций. Исследование показало, что сектор очень разнороден по уровню цифровизации и по степени организационной зрелости. Поэтому участники проекта будут учитывать, что благотворительным организациям нужно будет предложить не просто набор удобных и функциональных программ, а, в том числе, индивидуальные решения.

Как считает исполнительный директор фонда целевого капитала «Истоки» Андрей Кудряшов, Цифровое развитие НКО — это общее дело, вокруг которого необходимо формировать большой круг партнеров. Поэтому фонд «Истоки» присоединится к проекту «Технологии добра», где поделится своими знаниями опытом.