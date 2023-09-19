Госдолг США перевалил за 33 триллиона долларов

Министерство финансов США сообщило о новом антирекорде в ежедневном пресс-релизе. Неделя началась с очередного рекорда госдолга США, который взял новую высоту и впервые превысил 33 трлн долларов. Это событие напомнило о становящейся с каждым днем все более реальной перспективе нового шатдауна (закрытия) правительства США из-за превышения лимита астрономического госдолга Америки, которое по традиции будет сопровождаться жаркими спорами между республиканцами и демократами в Конгрессе США.

Срок действия предыдущего соглашения истекает через полторы недели, 30 сентября. В минувшие выходные республиканская фракция в Палате представителей рассматривала очередное его продление до конца октября, но шансов, что республиканцы не попытаются воспользоваться еще одной возможностью насолить противникам, мало. В этом году споры вокруг госдолга стали особенно острыми и жаркими. Наверное, потому что темпы его роста и количество нолей все меньше укладывается в воображение не только нормальных людей, но и американских законодателей. Достаточно сказать, напоминает New York Times, что по прогнозам специалистов к концу текущего десятилетия, т.е. через 7 лет, он скорее всего превысит 50 трлн долларов. Еще одна математическая выкладка, производящая сильное впечатление. Несмотря на любовь китайцев к гигантомании у них далеко не все самое большое в мире. Например, им даже с учетом теневых военных статей в бюджете очень далеко до американцев по размерам расходов на оборону. Так вот, проценты по госдолгу в этом году вплотную приблизятся к астрономическому бюджету Пентагона.