Госдолг США перевалил за 33 триллиона долларов

Министерство финансов США сообщило о новом антирекорде в ежедневном пресс-релизе. Неделя началась с очередного рекорда госдолга США, который взял новую высоту и впервые превысил 33 трлн долларов. Это событие напомнило о становящейся с каждым днем все более реальной перспективе нового шатдауна (закрытия) правительства США из-за превышения лимита астрономического госдолга Америки, которое по традиции будет сопровождаться жаркими спорами между республиканцами и демократами в Конгрессе США.
Срок действия предыдущего соглашения истекает через полторы недели, 30 сентября. В минувшие выходные республиканская фракция в Палате представителей рассматривала очередное его продление до конца октября, но шансов, что республиканцы не попытаются воспользоваться еще одной возможностью насолить противникам, мало. В этом году споры вокруг госдолга стали особенно острыми и жаркими. Наверное, потому что темпы его роста и количество нолей все меньше укладывается в воображение не только нормальных людей, но и американских законодателей. Достаточно сказать, напоминает New York Times, что по прогнозам специалистов к концу текущего десятилетия, т.е. через 7 лет, он скорее всего превысит 50 трлн долларов. Еще одна математическая выкладка, производящая сильное впечатление. Несмотря на любовь китайцев к гигантомании у них далеко не все самое большое в мире. Например, им даже с учетом теневых военных статей в бюджете очень далеко до американцев по размерам расходов на оборону. Так вот, проценты по госдолгу в этом году вплотную приблизятся к астрономическому бюджету Пентагона.
Согласно отчету Министерства финансов на прошлой неделе, за первые 11 месяцев текущего фискального года дефицит, т.е. разница между расходами и доходами правительства США составила полтора триллиона доллара. Это на 61% больше прошлогоднего показателя за тот же период времени.
В правительстве, похоже, очень плохо умеют считать и рассчитывать. Ранее, скажем, считалось, что Закон о снижении инфляции (IRA), принятый Конгрессом летом прошлого года, обойдется американским налогоплательщикам приблизительно в 400 млрд долларов в течение 10 лет, но, по расчетам ученых Пенсильванского университета, из-за очень высокого «спроса» на кредиты по очень щедрой программе перехода к возобновляемым источникам энергии его стоимость может превысить 1 триллион долларов.
Правительству еще не закончило расплачиваться по программам поддержки, принятым еще во время коронавирусной пандемии. Например, как сообщили на прошлой неделе в Налоговом управлении США (IRS), налоговые льготы по Программе кредитов на удержание сотрудников (Employee Retention Credit) ожидались в размере приблизительно 55 млрд долларов, но уже сейчас они превысили 230 млрд долларов. Не удивительно, что IRS объявила о замораживании этой программы. Подобные примеры ошибочных предварительных расчетов экспертов в Минфине можно приводить долго.
«Как мы уже увидели в связи с недавним ростом инфляции и ключевой ставки, стоимость долга может внезапно и очень сильно расти,- объясняет президент Peter G. Peterson Foundation Майкл Петерсен.- С учетом более 10 триллионов долларов в виде процентов в течение следующего десятилетия можно смело говорить, что последствия нынешнего фискального цикла будут ощущать наши дети и внуки».
Республиканцы и демократы по-прежнему придерживаются разных позиций по госдолгу и по тому, как замедлить его рост. Республиканцы продолжают требовать сокращение расходов в обмен на поддержку по потолку заимствований правительства. Однако Белый дом обвиняет в стремительном росте госдолга… республиканцев.
«Почти весь рост долга за последние 20 лет вызван триллионами, потраченными на принятые республиканцами налоговые льготы для богатых американцев и крупных компаний»,- объяснил 18 сентября сотрудник пресс-службы Белого дома Майкл Кукукава.
Министр финансов Джанет Йеллен заявила вчера в интервью CNBC, что считает фискальную политику правительства правильной, но признала, что в будущем к расходам следует относиться осторожнее.