Цены на уран, возможно, преодолели «синдром Фукусимы»

В начале сентября уран подорожал более чем до 60 долларов за фунт, продемонстрировав рост восьмую неделю кряду и поднявшись до уровней, которые последний раз наблюдались в апреле текущего года. При этом, налицо тренд «бычьего» долгосрочного спроса на сырье. Его подогревают разного рода опасения, реальные и мнимые, по поводу рисков предложения.

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К середине сентября подъем цен на уран ускорился: в понедельник,18 сентября они подскочили к своему максимуму за 12 лет, подорожав до 65,5 доллара за фунт.

Среди причинами такой динамики цен на уран аналитики называют прежде всего ту, что канадская Cameco, вторая по величине урановая компания в мире, снизила прогноз по добыче на текущий год из-за проблем на своих рудниках Cigar Lake и Key Lake в Канаде.

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Это усугубило существующие риски поставок для западных предприятий на фоне политической неопределенности в Нигере, на который приходится порядка 4% мировых поставок урана.

Между тем, постоянное строительство китайских мегаэлектростанций оказывает поддержку спросу на уран.

Те самые 12 лет

Хотя цены на уран и выросли, как отмечают в мировой прессе, до самого высокого уровня за 12 лет, они не превысили отметки 70 долларов за фунт, зафиксированных на начало 2011 года, отмечает первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета Иван Петров. И скорее всего, это только начало пика роста цен.

После 2021 года цены за четыре года снизились в два раза из-за притока инвестиций в отрасль, отмечает аналитик. А есть ли сейчас свободные средства для переориентации в уранодобывающие проекты, задается он вопросом он?

Иван Петров отмечает, что после признания атомной промышленности источником «зеленой» низкоуглеродной энергии, многие страны включили ее в климатические программы декарбонизации. В том числе, через реализацию проектов малой атомной генерации, производства водорода и продления срока службы действующих объектов для достижения целей «зеленого» развития. В этих условиях Россия активно участвует в долгосрочных атомных проектах в ряде стран, что также подстегивает спрос на топливо на основе урана.

Но отрасль характеризуется накоплением целого ряда проблем, говорит Иван Петров. Среди них снижение, на фоне аварии на Фукусиме, инвестиций в добычу урана; можно назвать также череду военно-политических конфликтов в уранодобывающих странах.

В то же время, эксперт указывает и на наличие новых технологий глубокого повторного использования топлива и увеличения срока службы ядерного топлива, внедрение которых, в том числе для атомных станций малой мощности, способно задать возможный долгосрочный тренд на стабилизацию цен на уран.

Долгое время урановый рынок находился в хроническом перенасыщении, обращает внимание управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин. Североамериканская компания Cameco даже стала покупать уран на спотовом рынке для выполнения своих долгосрочных контрактов с энергогенрирующими компания, вместо добычи своего собственного сырья.

Но на фоне разыгравшегося в последние пару лет энергетического кризиса, в том числе из-за попыток быстро перейти на чистую энергетику, интерес к атомной энергетике стал усиливаться, в особенности в Китае.

Теперь, когда электрогенерирующие компании снова выходят на рынок для заключения долгосрочных контрактов, различие между спросом и предложением не столь значительное, констатирует Виталий Громадин. И новости про трудности с добычей, как произошло в начале сентября с месторождений Cigar Lake и Key Lake той же Cameco, приводят к росту цен на спотовом рынке урана.

Другими словами, говорит эксперт, из рынка покупателя рынок трансформируется в рынок продавца. Это происходит впервые за долгое время после аварии на атомной электростанции Фукусима в Японии, случившейся в 2011 году.

И 100 долларов не предел?

Значительные санкции в отношении экспорта российского газа в Европу в качестве основного источника производимой энергии, с одной стороны, и глобальные обязательства западного мира по декарбонизации– с другой, сделали переход к возобновляемым источникам энергии более жизненным в текущее время, отмечает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьев.

По его словам, после провала «сланцевой революции» в США и экономической нецелесообразности использования ветряков и остальной механической «зеленой энергии», в моменте взгляд традиционно перенесся на ядерную энергетику. В этих условиях спрос на уран поднял цену «тяжелого металла».

Как напоминает Александр Соловьев, первое место по добыче урана принадлежит Казахстану с 40%-ной долей рынка. Но недавний переворот в Нигере с его всего 4% -ной мировой добычей и снижение прогнозов по выработке урана на одном из рудников в Канаде (3-я страна по добыче в мире) послужили драйверами такого роста.

«Мне видится, что преодоление максимума 73 долларов, предшествовавшего катастрофе на японской АЭС в Фукусиме в 2011, не потребует много времени. Если учитывать темпы консервации атомных станций по всему миру за 12 лет после Фукусимы и требуемые темпы «обратного отсчета» в максимально сжатые сроки, то при более чем удвоившемся спросе на уран его цена должна минимум перейти через 100-долларовый порог, а максимум – достичь уровня 150 долларов», – прогнозирует Александр Соловьев.