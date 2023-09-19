В Кремле назвали главную задачу в ситуации обострения конфликта между Баку и Ереваном

Приоритетом в свете обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха является обеспечение безопасности гражданского населения; обеим сторонам следует отказаться от силы и начать переговоры.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РБК.

«Первое для нас на фоне военной операции Азербайджана — обеспечение безопасности мирного населения Карабаха — армянского населения, для этого должны быть приняты все меры. Мы находимся в контакте с обеими сторонами. Наши военные работают, чтобы вернуть процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло», — цитирует представителя Кремля агентство.

По словам Пескова, единственной «субстантивной базой» для дипломатического урегулирования являются трехсторонние договоренности, достигнутые в 2020 году при участии президента РФ Владимира Путина.

«Главное — обезопасить людей в Карабахе. Главное — убедить и Ереван, и Баку отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе находится в контакте с обеими сторонами конфликта, отметил Дмитрий Песков. «Они находятся в непосредственном контакте со сторонами. Все контакты главным образом идут по линии военных», — сказал он, отвечая на просьбу рассказать, что известно о миротворческой миссии.

Песков добавил, что Москва не располагает данными о том, что ситуация может угрожать жизни российских миротворцев.