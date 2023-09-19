В Москве за восемь месяцев перевыполнили годовой план по строительству недвижимости

В Москве с начала года построены и введены в эксплуатацию 396 различных объектов недвижимости общей площадью 9 млн кв. метров. Это более чем на 500 тыс. кв. метров больше запланированного на весь год, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

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«Наш ежегодный ориентир – 8,5 млн кв. метров сданных объектов. Таким образом за восемь месяцев годовой план по вводу недвижимости в городе не просто выполнен, он перевыполнен более чем на 500 тыс. кв. метров. Доля инвесторов в общем вводе недвижимости составляет 80%, что говорит о хорошем инвестиционном климате в столице», — заявил и.о. заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что с начала года в столице введены в эксплуатацию 191 новостройка общей жилой площадью более 4,1 млн кв. метров, 86 медицинских, образовательных и спортивных объектов площадью 800 тыс. кв. метров и 84 учреждения коммерческой, деловой и производственной инфраструктуры почти на 1,3 млн кв. метров.

