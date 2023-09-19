В Нагорном Карабахе сообщили об обстреле по всей линии соприкосновения

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о ракетно-артиллерийском огне со стороны ВС Азербайджана.

«19 сентября в 13:00 вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Ранее Министерство обороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе». В Баку сообщают о планах «ликвидировать позиции формирований Вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения».

По утверждениям Минобороны Армении, подобные заявления и действия со стороны Баку являются необоснованными. «Как в прошлом, так и сейчас в азербайджанских источниках находит место лживое утверждение, что в Нагорном Карабахе есть подразделения ВС Армении, военная техника и личный состав. Заявляем, что у Республики Армения в Нагорном Карабахе армии нет», — подчеркивают в министерстве.

В МИД Армении заявили, что Азербайджан начал широкомасштабную агрессию против населения Нагорного Карабаха.

«Азербайджан развязал очередную крупномасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, стремясь завершить политику этнической чистки. Руководствуясь чувством безнаказанности, Азербайджан открыто взял на себя ответственность за агрессию», — отметили в дипведомстве.

У здания правительства Армении в центре Еревана между тем проходит акция протеста, передает ТАСС. На площади находится около 500 человек, они выкрикивают антиправительственные лозунги и обвиняют руководство страны в том, что нынешняя политика привела к обострению кризиса в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности для обсуждения ситуации.