В России при поддержке Министерства культуры стартует масштабный конкурс фольклорных коллективов «Новый фолк»

В России стартовал прием заявок на участие в новом конкурсе «Новый фолк», направленном на поддержку и развитие молодых коллективов, сохраняющих народную культуру и продвигающих её в современном виде. В результате отбора заявок авторитетным жюри будет выбрано 20 коллективов-финалистов конкурса, которые смогут получить ресурсную и организационную поддержку, а также принять участие в концертах на ведущих площадках Москвы и других крупных городов. Всего организаторами запланировано не менее 20 концертов и 10 мастер-классов с лидерами фольклорной сцены. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ.



В жюри конкурса вошли признанные эксперты в области народной музыки, исполнители и преподаватели, лидеры популярных фолк-коллективов, завоевавших признание широкой публики: этнограф, певец и мультиинструменталист Сергей Старостин, создатель и художественный руководитель ансамбля «Сирин» Андрей Котов, основательница детского ансамбля народной песни «Веретёнце» Елена Краснопевцева, доцент РАМ им. Гнесиных, лауреат российских и международных фестивалей Мария Власова, руководитель фолк-коллектива «Отава Ё» Алексей Белкин, доцент РАМ им. Гнесиных, руководитель фольклорного ансамбля РАМ им. Гнесиных Светлана Власова, а также композитор, продюсер и основатель мультимедийной усадьбы «Этно-Кузня» и фестиваля «Усадебник» Митя Кузнецов.



Заявить о своем участии в конкурсе можно до 30 сентября этого года; имена финалистов станут известны уже 15 октября. Образовательные мастер-классы и выступления финалистов будут проведены в период с 15 октября по 20 декабря 2023 года в разных городах России. Обязательным элементом выступлений финалистов станут профессиональная фото- и видеосъемка, необходимые для дальнейшего продвижения молодых коллективов, а также проведение интернет-трансляций. Итоги первого Всероссийского конкурса «Новый фолк» будут презентованы в середине декабря в одном из крупнейших концертных залов Москвы на праздновании двадцатилетия культурного фонда «Вереск», организатора конкурса.



Целями конкурса являются популяризация народного искусства, продвижение фольклорной музыки и привлечение молодых талантов. В конкурсе могут принять участие негосударственные коллективы, исполняющие музыку на основе фольклора народов России, в том числе в современной обработке. Более половины участников должны представлять молодежь до 35 лет. Среди задач конкурса – демонстрация живой традиции в современном виде, привлекательном для молодежи и широкой публики, выход за рамки этнографического и академического подхода к народной музыке.



Новый фолк – это новый шаг в популяризации народной музыки и продолжении музыкальных традиций народов России.



Конкурс проводится культурным фондом «Вереск», в течение 20 лет занимающимся популяризацией и продвижением народной культуры, совместно с Большим детским хором имени В.С. Попова.