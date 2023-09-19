В среду могут пойти вверх акции нефтяного сектора

Российский рынок акций сегодня ускорил падение, причем для этого не было никаких новостных поводов.

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В качестве причин распродаж называется продолжение отыгрывания инвесторами повышения ключевой ставки Банка России, что увеличит затраты реального сектора экономики на обслуживание своих долгов.

Еще одним поводом являются будоражащие, как обычно, воображение инвесторов сообщения о готовящемся очередном, 12-м пакете антироссийских санкций. По сведениям Bloomberg, Запад может ввести запрет на закупку российских алмазов и попытаться начать использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине.

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Первая мера вполне реально может быть принята, но больше не по политическим, а по конъюнктурным соображениям: сейчас на мировом рынке наблюдается переизбыток предложения алмазов, что вызывает падение цен на них.

Акции «Алросы», между тем, и так уже с середины августа торгуются в устойчивом нисходящем тренде именно из-за снижения мировых цен на её продукцию. Аналитики не видят драйверов, чтобы эта акция торговалась «лучше рынка» и пока не рекомендуют ее покупать.

На открытый же грабеж собственности Россия, скорее всего, ответит адекватно. Но мала и его вероятность, так как гипотетическое использование замороженных российских активов упирается в юридические препятствия и риски, которые никто конкретно на Западе не хочет на себя брать.

Такие предложения как введение дополнительных санкций против IT-сектора, поставок природного газа и в отношении ядерной энергетики, вряд ли будут приняты, но даже при худшем сценарии они не сильно повлияют на финансовое состояние ведущих российских эмитентов.

Так что новые санкции фондовому рынку хоть и неприятны, но не страшны.

Тем не менее, в районе обеда вторника Индекс Мосбиржи терял свыше 2,5%. После этого на рынке акций наблюдался слабенький отскок, но он был больше вызван закрытием коротких позиций спекулянтами, нежели увеличением доли акций в среднесрочных портфелях.

По итогам дня основной индикатор российского рынка акций снизился на 1,6%.

Техническая картина по Индексу Мосбиржи складывается очень напряженной. Индикатор вошел в зону поддержки 3050-3100 пунктов, пробой которой откроет дорогу вниз еще примерно на 150 пунктов.

Но «медвежий» сценарий не обязательно реализуется.

«В среднесрочной перспективе ожидания по восстановлению рынка акций сохраняются. В пользу этого говорят потенциальный приток ликвидности от промежуточных дивидендов и разблокировки части активов», - считает портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова.

Действительно, эти факторы могут привести к умеренному росту Индекса Мосбиржи, но при этом нельзя исключать, что значительная часть новых денег пойдет не в акции, а в высоконадежные облигации, торгуемые сейчас под двузначную доходность.

Пока же рынок акций выглядит очень слабым, о чем говорит сегодняшнее снижение всех бумаг на росшей более чем на процент нефти.

Ранее большинство аналитиков считали акции отечественных нефтяных компаний очень привлекательными, говоря, что в их котировках еще не полностью заложена дорогая нефть и дешевый рубль. Но сегодня акции нефтянки падали вместе с Индексом Мосбиржи.

Нефть же начала тестировать на прочность верхнюю границу зоны сопротивления $94-95 за баррель. Закрепление котировок над этим районом откроет ей дорогу на движение чуть выше $100.

С учетом того, что рынок находится на сильной поддержке, а объективных поводов для ее пробития в общем-то нет, не исключено, что завтра инвесторы обратят внимание на нефть и начнут покупать акции «Газпромнефти», «Лукойла», «Роснефти» и «Татнефти».

Аналитики также рекомендуют на просадках подбирать акции Московской биржи, которая больше других выиграет от повышения ставок денежного рынка, увеличив свои доходы от размещения свободных средств.

Рубль весь день укреплялся, что довольно логично в свете дорожавшей нефти и увеличенного почти в 10 раз объема валютных интервенций со стороны Банка России.

Однако последний час торгов перечеркнул все дневные завоевания - с 18.00 до 19.00 мск. рубль обесценился к доллару более чем на 0,6%.

Такое резкое падение рубля не стоит объяснять кознями спекулянтов, поскольку в последний час сессии оборот был ниже среднечасового показателя вторника. Вероятно, под занавес торгов с рынка ушли крупные продавцы валюты, а спрос на нее сохранился, что и вызвало рост пары доллар-рубль.

В результате, по итогам дня рубль отдал доллару 0,3% стоимости. Последняя сделка прошла по котировке 96,84 руб. за доллар.