В ЦБ пообещали семь видов платежей с 2025 года

Цифровой рубль станет распространенным средством платежа к началу 2025 года, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на онлайн-уроке для школьников «Эволюция платежей: от наличных до цифрового рубля. Она также перечислила все виды платежей, которые будут доступны россиянам уже через полтора года.

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«Мы хотим запустить цифровой рубль в нашу повседневную жизнь с начала 2025 года. То есть, если представить, как будет выглядеть наша система платежей через полтора года, то мы с вами будем обладать всем перечнем инструментов для платежей, которые есть и будут в самых современных странах. Это как минимум семь видов платежей: система быстрых платежей, карта "Мир", оплата по QR-коду, с помощью NFC, оплата по лицу, наличными и цифровым рублем», — цитирует ТАСС Скоробогатову.

Она объяснила школьникам, что цифровой кошелек является одним из видов безналичных счетов, поэтому по аналогии с банковским счетом его можно будет открыть при согласии родителей с 14 лет.

Также Скоробогатова сообщила, что Банк России стремится наладить взаимодействие с другими странами, выпускающими национальные цифровые валюты, чтобы можно было расплачиваться цифровым рублем за границей, а гражданам других стран — своими цифровыми валютами в России. Такие переговоры, по ее словам, ведутся с Китаем, Индией и ОАЭ.

