X Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» пройдет 26-29 сентября в Москве

Дискуссии конгресса в этом году будут посвящены поиску новых подходов к инфраструктурному и технологическому развитию страны, в том числе через расширение партнерств бизнеса и государства, внедрение передовых финансовых инструментов и реорганизацию существующих процессов.

Традиционно в повестку конгресса входят вопросы развития городов. В последние несколько лет наблюдается повышенный спрос на использование различных форм государственно-частного партнерства при создании инфраструктуры образования, здравоохранения, спорта, городского транспорта, модернизации сфер ЖКХ и обращения с ТКО, развитии туризма и благоустройстве общественных пространств. Целый ряд дискуссий пройдет при поддержке ВЭБ.РФ, который участвует как в подготовке и запуске конкретных проектов, так и создании благоприятной инвестиционной среды в целом. Также ВЭБ ведет индекс качества жизни в городах, результатам которого будет посвящена отдельная сессия. Немаловажным вопросом при интенсивных темпах жилого строительства в стране является обеспечение инфраструктурой новых кварталов. Об этом участники поговорят на сессии ДОМ.РФ. В рамках дискуссии, организованной ВТБ Инфраструктурный холдинг, будет поднята тема перезагрузки партнерств в автодорожной отрасли.

При решении стратегических задач по обеспечению технологического суверенитета в различных отраслях государство делает ставку на привлечение частного бизнеса. Так, в рамках целого ряда сессий участники конгресса постараются наметить перспективы новых партнерств в промышленности, разработке и тиражировании цифровых систем и решений, создании инфраструктуры для беспилотной авиации и развитии космической отрасли.

Помимо этого, все три дня конгресса участники будут обсуждать создание условий для сотрудничества бизнеса и власти, совершенствование инструментов финансирования и процессов подготовки проектов. Также на обсуждение будут вынесены новые поправки в законодательство, развитие механизма офсетных контрактов, актуальность «зеленой» повестки в строительстве, механизмы снижения рисков.

X Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» пройдет с 26 по 29 сентября 2023 года в Москве на площадке технологического кластера «Ломоносов». Организаторы – Национальный Центр ГЧП и ВЭБ.РФ. Финансовый партнер - ДОМ.РФ, официальный партнер - ВТБ Инфраструктурный Холдинг, экологический партнер ППК «Российский экологический оператор».

Подробная программа и условия участия опубликованы на сайте конгресса: https://p3week.ru/