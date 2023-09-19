Заболеваемость коронавирусом в РФ выросла за неделю в полтора раза

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России за период с 11 по 17 сентября увеличился по отношению к предыдущей неделе на 48%.

Об этом информирует оперштаб по борьбе c COVID-19.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,2 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48,0%. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране», — указывается в сообщении оперштаба.

Отмечается, что за неделю умерли 14 инфицированных, число госпитализаций составило 1 973, увеличившись на 20,6%. Рост количества госпитализаций зафиксирован в 42 регионах, в том числе в 20 наблюдается рост более чем в среднем по стране. Выздоровели 7 280 человек, или на 61,5% больше в сравнении с предыдущей неделей.

На прошлой неделе сообщалось об увеличении заболеваемости на 49,2%, было зарегистрировано 10 умерших. Заболеваемость демонстрирует рост шестую неделю подряд.

Накануне, 18 сентября, в Роспотребнадзоре заявили, что новый вариант коронавируса «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций и более заразен по сравнению с предшественниками, однако в РФ есть препараты для эффективного лечения заболевания.