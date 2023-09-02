Между двух огней: стало известно, почему ЕС не использует прибыль с замороженных средств РФ

Международный депозитарий Euroclear заработал на инвестировании замороженных активов РФ почти €1,7 млрд. США и Канада настаивают на использовании этих средств на благо Украины, однако в Евросоюзе выступают категорически против. Там уверены, что это станет сигналом для других стран, что рынок номинированных в евро ценных бумаг для них рискован, пишет итальянское издание Corriere.

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«Euroclear — это малоизвестный, но жизненно важный узел финансовой архитектуры Европы, который находится в Брюсселе и является центральным депозитарием для всех сделок с облигациями. В списке основных акционеров этой компании находятся государственные банки развития Франции и Бельгии, а также американский банк Jp Morgan, Лондонская фондовая биржа и Центральный банк Китая», — пояснил обозреватель Федерико Фубини.

В этом депозитарии к середине текущего года находились средства РФ в размере около €200 млрд. Euroclear уже заработал на инвестировании замороженных активов России около €1,7 млрд, к концу года эта сумма может достигнуть €3 млрд. Некоторые правительства западных стран настаивают на передаче Киеву не денег Москвы — это было бы нарушением международного права — а средств, полученных в результате гарантированного управления ими Euroclear. Однако у этой идеи много противников и, прежде всего, это — президент Европейского центробанка Кристин Лагард.

«По мнению ЕЦБ, использование доходов от российских резервов станет сигналом для других стран, что рынок номинированных в евро ценных бумаг для них рискован, поскольку европейские власти могут изъять размещенные средства по политическим причинам. Роль евро как мировой резервной валюты окажется под угрозой, а в случае постепенного выхода крупных государственных фондов из европейских ценных бумаг процентная стоимость долга Италии или Франции может возрасти», — говорится в публикации.

Эти опасения не лишены оснований. Экономисты ЕЦБ провели исследование, в ходе которого выяснилось, что после заморозки российских резервов в 2022 году группа стран, политически наиболее близких к Москве, начала накапливать больше золота в своих резервах в качестве альтернативы евро и доллару. Кроме того, президент созданного Китаем Нового банка развития Дилма Роуссефф стала продвигать идею, что развивающиеся страны не могут доверять евро и доллару.

«Таким образом, Европа оказалась между двух огней: с одной стороны, необходимость поддерживать Украину с постоянно растущими затратами, с другой — страх потерять свою значимость в международной финансовой системе, которую союзники России хотят перекроить в свою пользу», — резюмирует автор.

