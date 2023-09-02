Названы основные способы уклонения украинцев от воинской службы

Украинские мужчины поступают в вузы, оформляют опекунство над родственниками-инвалидами, фиктивно женятся на инвалидах или платят $5 тысяч за переход границы — в стране есть масса способов, как избежать воинской службы, пишет The Economist.

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«Число мужчин призывного возраста, которые записались в студенты, огромно, поскольку студенты освобождены от мобилизации. Еще один способ ее избежать — это оформить опекунство над родственником-инвалидом, независимо от того, нуждается он в уходе или нет. Еще один вариант — брак по расчету с инвалидом. Еще по одной схеме пары “разводятся”, при этом мужчина получает полную опеку над детьми», — рассказал директор ужгородского аналитического центра Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский.

По данным пресс-секретаря Чопского погранотряда Елены Трачук, с начала полномасштабных боевых действий около 6 100 мужчин были пойманы на пограничных переходах Украины при попытке уехать из страны по поддельным или полученным обманным путем разрешениям. Сейчас количество беглецов сократилось до нескольких человек в неделю.

В данный момент пограничники сосредоточены на поимке мужчин, пытающихся проскользнуть мимо официальных погранпереходов. С начала СВО было задержано 13 600 таких беглецов. При этом треть из них даже не дошли до границы, а были пойманы на автобусных и железнодорожных вокзалах «за подозрительное поведение и отсутствие алиби». Пограничникам их выдают местные жители и бдительные сотрудники вокзалов.

Уйти в Европу можно и за деньги. 25-летний Алексей признался изданию, что «такса» провожатого через границу составляет $5 тысяч, при этом нет никакой гарантии, что предприятие увенчается успехом. По словам Трачук, многие уклонисты пытаются сами проложить себе маршруты в телефоне, однако во многих приграничных регионах не ловит интернет, и они теряются. На сегодняшний день 19 человек утонули в реке Тиса, пограничной с Венгрией и Румынией.

«Мужчин, пойманных при попытке пересечь границу, могут оштрафовать, но не посадить в тюрьму. А вот те, кто им помогает, рискуют оказаться в тюрьме, потому что использование поддельных документов является уголовным преступлением, а нелегальное пересечение границы – нет», — подчеркивает издание.

