Нефть получила сильный сигнал к росту

Торги на российском рынке акций накануне прошли достаточно спокойно. Индекс Мосбиржи сверху вниз пощупал отметку 3220 пунктов, которая ранее была сильным сопротивлением росту, а теперь должна удерживать индикатор от снижения.

Индекс закрылся выше этого уровня, что с точки зрения технического анализа является позитивным сигналом, и открывает дорогу на движение к 3300 пунктов.

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Вот только полностью на технику полагаться не стоит, на рынке есть тревожные моменты.

Уже всем известно, что по понедельникам в этом году рынок акций обычно мощно растет. Летом многие спекулянты начали покупать акции еще в пятницу, чтобы «сдать» их с небольшой прибылью в понедельник-вторник. Но сегодня такого желания не было.

Наоборот, началась фиксация прибыли по бумагам, которые ранее сильно выросли. Больше всего под раздачу попали акции самой Московской биржи, подешевевшие на 2%. Практически все аналитики рекомендуют среднесрочно бумагу держать в портфелях, а спекулятивно – покупать.

После повышения ключевой ставки ЦБ, биржа будет больше зарабатывать на размещении остатков средств клиентов. Более того, глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что регулятор продолжит ужесточать денежно-кредитную политику.

Распродажа прошлась и по четным металлургам, которые вчера были намного лучше рынка.

Продолжился рост нефти – сегодня она подорожала почти на полтора процента и штурмует верхнюю границу зоны сопротивления $87-88 за баррель. Пробой этой отметки заставит спекулянтов откупать проданные фьючерсы, что может выбросить котировки выше $90.

Драйвером роста «черного золота» служит вчерашнее заявление российского вице-премьера Александра Новака, что Россия договорилась со странами ОПЕК+ о сокращении своего экспорта. Рынок также ждет, что Саудовская Аравия сократит добычу.

Но пока непонятно, хватит ли этого повода для того, чтобы нефть продолжила рост.

Акции нефтяных компаний довольно слабо отреагировали на подорожание своей продукции, что также говорит об отсутствии сильного желания наращивать лонги у основной массы трейдеров. Так, «Газпромнефть» прибавила 0,8%, «Роснефть» – полпроцента, а «Лукойл» вообще подешевел на 0,1%.

При этом аналитики рекомендуют покупать акции нефтяных компаний, отдавая предпочтение «Лукойлу».

Впрочем, сегодняшний результат по нефтянке в целом можно назвать позитивным – в четверг бумаги сектора вообще не отреагировали на рост нефти.

Спекулянты продолжают резвиться в малоликвидных акциях. Так, сегодня ростом на 72% закрылись в пятницу Globaltruck, а в моменте они дорожали на 94%. Никаких новостей по компании при этом не было.

Второе место в списке лидеров роста с результатом +6,4% заняли акции «Юнипро». Перед этим в четверг они выросли на 0,9%, а в среду – на 8%. Здесь драйвером покупок является новость, что данная бумага будет включена в состав Индекса Мосбиржи и Индекса РТС.

Таким образом, инвестиционные фонды, структура активов которых соответствует указанным индексам, начнут покупать «Юнипро» в свои портфели, как только изменения в расчетах индексов вступят в силу.

Но все-таки такой сильный рост бумаги за последние три дня выглядит избыточным. Если трейдеры продолжат практику фиксации прибыли по наиболее выросшим бумагам, то акции «Юнипро» – одни из первых кандидатов на коррекцию в понедельник.

Рубль во второй половине дня отыграл практически все дообеденные потери благодаря заявлениям министра финансов Антона Силуанова и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о готовящихся мерах поддержки рубля. Но пока эти меры не будут приняты, одни лишь словесные интервенции не смогут долго удерживать рубль от снижения.