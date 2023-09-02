«Парадокс кабана»: немецкие леса наводнили радиоактивные животные

Многие дикие кабаны, бродящие по лесам Центральной Европы, настолько радиоактивны, что их мясо опасно употреблять в пищу. Ранее предполагалось, что их радиоактивность связана только с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году, но новое исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology, показало, что на это в значительной степени повлияли также испытания ядерного оружия, пишет Newsweek.

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«Наши результаты показывают, что оружейный цезий-137 (137Cs) составлял от 12 до 68% в тех образцах, которые превышали нормативный предел», — говорится в статье.

137Cs является основным продуктом ядерных взрывов, проводившихся в середине XX века. Кроме того, в больших количествах он был выброшен в результате ядерных аварий в Чернобыле и Фукусиме.

Издание напоминает, что во второй половине XX века были проведены тысячи испытаний ядерного оружия: США провели 1054 испытания, большей частью в Неваде, СССР — 715 испытаний, в основном на территории нынешнего Казахстана, Франция испытывала оружие в Сахаре и на атоллах Тихого океана, а Великобритания провела несколько испытаний в Австралии. Многие испытательные взрывы были совершены над поверхностью земли и в атмосфере.

«Дикие кабаны, обнаруженные в Баварии в Германии, содержат 137Cs в таких высоких концентрациях, что их мясо небезопасно для употребления в пищу человеком. После Чернобыля у многих животных было обнаружено содержание 137Cs, однако уровни этого изотопа снизились у всех, кроме диких кабанов. Это явление получило название "парадокс кабана», — говорится в исследовании.

Ученые предполагают, что кабаны поглощают 137Cs через трюфельные грибы, которые накапливают его из почвы, а также желуди. Это открытие важно, поскольку до сих пор считалось, что количество цезия, выброшенного в результате испытаний ядерного оружия, намного меньше, чем в результате чернобыльской аварии, подчеркивает издание.

«Наша работа предоставляет судебно-медицинские доказательства того, что недооцененное наследие 137Cs может накапливаться в определенных средах окружающей среды наряду с более поздними реакторными выбросами 137Cs», — говорится в статье.

Ученые подчеркивают, что ядерные испытания, проведенные 60–80 лет назад, по-прежнему влияют на естественную природную среду, животный мир и источники продовольствия для человека, и будущие ядерные аварии или взрывы могут только усугубить это загрязнение и поставить под угрозу безопасность пищевых продуктов на десятилетия.