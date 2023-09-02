Роскосмос отправит «Бумеранг» на спутник Марса

Специалисты НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос) планируют после 2030 года отправить к спутникам Марса российскую межпланетную станцию «Бумеранг». Аппарат будет запущен с космодрома Восточный при помощи ракеты-носителя «Ангара», приземлиться он должен на территории России с образцами грунта, взятыми с поверхности Фобоса, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы предприятия.

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«Бумеранг" — после 2030 года. Первый этап проекта "Экспедиция-М" по исследованию Марса и его спутников — Фобоса и Деймоса — дистанционными и контактными методами», — говорится в материалах НПО.

Основными задачами миссии на предприятии назвали посадку на небесные тела в условиях отсутствия гравитации и доставку образцов вещества Фобоса на Землю.

Аппарат планируется запустить с космодрома Восточный при помощи ракеты-носителя «Ангара». «Бумеранг» массой 6,5 тонны должен выйти на орбиты Марса, Фобоса и Деймоса, провести их дистанционное изучение, осуществить посадку на поверхность Фобоса и взять образцы его грунта. С Фобоса к Земле отправится возвращаемый аппарат, который должен будет приземлиться на территории РФ.