Россия впервые вошла в топ-5 поставщиков зерна в Бразилию

Россия впервые вошла в число крупнейших поставщиков зерна в Бразилию. В январе-июле страна приобрела российское зерно на $108,5 млн, сообщает РИА Новости, со ссылкой на данные бразильской службы статистики.

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За семь месяцев текущего года Бразилия импортировала из России 380 тыс. тонн пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) на $108,5 млн, при этом в аналогичный период прошлого года такие закупки не осуществлялись. До этого Россия экспортировала зерно в Бразилию в 2010, 2013, 2014 и 2019 годах, крупные же поставки были зафиксированы только в 2010-ом — на $5,6 млн.

В текущем году лидером по поставкам зерна в Бразилию традиционно была Аргентина (2 млн тонн на $736,3 млн). На втором месте — Парагвай (886 тыс. тонн на $290 млн). При этом поставки из этих стран в абсолютном выражении за год снизились в два и полтора раза соответственно. На третьем месте — Уругвай, наоборот, существенно нарастивший поставки (544 тыс. тонн на $211 млн против 290 тыс. тонн на $100 млн годом ранее). Россия вышла на четвертое место, за ней следуют США, нарастившие поставки зерна в Бразилию в абсолютном выражении в 1,7 раза — до 80 тыс. тонн, а в денежном — в 1,4 раза, до $20,85 млн.

