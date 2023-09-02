Российские военные улучшили положение на Донецком направлении СВО

За прошедшие сутки российские военные поразили живую силу и военную технику ВСУ в 108 районах проведения спецоперации. Средства ПВО перехватили два реактивных снаряда HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и 25 украинских беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, на Донецком направлении удалось улучшить положение по переднему краю.

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«На Донецком направлении российские войска активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Клещеевка ДНР. Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отразили пять атак», — сообщил Конашенков.

Потери противника на этом направлении составили более 250-ти военнослужащих, танк, БМП, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина ЗРК «Стрела-10», две польские самоходные артиллерийские установки «Krab», две гаубицы Д-20 и одна Д-30, а также орудие М119 производства США.

На Запорожском направлении, по его словам, были успешно отражены четыре атаки ВСУ в районе Работина и Вербового, ликвидировано до 115-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артсистемы М777 и орудие М119, две гаубицы: «Мста-Б» и Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Чаривное поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. На Южно-Донецком направлении потери противника составили свыше 105-ти украинских военнослужащих, четыре танка, три БМП, шесть автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», две гаубицы: Д-20 и Д-30 и склад с боеприпасами.

На Краснолиманском направлении противник потерял свыше 60-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и две гаубицы Д-30. На Купянском направлении, по словам Конашенкова, российские военные уничтожили до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артсистему М777 и гаубицу Д-20. На Херсонском направлении в течение суток ликвидировано свыше 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, полевой склад боеприпасов и пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6318 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11607 танков и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6182 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12620 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.