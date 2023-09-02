Синоптики назвали сроки наступления метеорологической осени в Москве

Критерием начала метеорологической осени является переход среднесуточных температур ниже отметки в +15°. По средним многолетним данным, в Москве это происходит 2 сентября, однако в этом году метеорологическое лето задержится в столице еще как минимум на неделю, сообщили в центре погоды «Фобос».

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«Начало осени метеорологической в нынешнем году задерживается, и прогнозы говорят о том, что устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в +15° в сторону более низких значений произойдет не ранее 6–7 сентября, а скорее всего метеорологическое лето и вовсе затянется до середины первого осеннего месяца», — рассказали синоптики.

По данным замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, на предстоящей неделе немного похолодает в четверг и пятницу, а с 11 сентября вновь возможно потепление. В беседе с RT специалист рассказал, что понедельник «в принципе будет хорошим», с переменной облачностью и без осадков. Во вторник возможен небольшой дождь, но дневная температура будет по-прежнему комфортной +21...+23 °C. В среду подует северо-западный ветер, температура опустится до +16...+21 °C, а ночи на четверг и пятницу станут самыми холодными на следующей неделе (+6...+11 °C). Днем в четверг и пятницу будет уже +12...+17 °C.

