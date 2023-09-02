Сумчатые животные и чумные блохи: Медведев призвал оставить надежды на примирение с Западом

Руководство Украины выступает за привлечение к ответственности «всех русских», однако где-то такое уже было, напомнил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он предложил относиться к «начальникам западных стран» как к руководителям государств «нацистской коалиции» и больше не надеяться на примирение с ними.

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«Бандероукраину поддерживают почти все начальники западных стран. Поэтому Байден, Трюдо, Сунак, Шольц, Макрон, Мелони, а также руководители гнуснейшей Польши, оскотинившихся скандинавских стран, милитаристской Японии, сумчатых животных из Австралии и Новой Зеландии и прочих чумных блох вроде Прибалтики — прямые и явные пособники нацистов. И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции», — написал Медведев.

Его возмутило, что «главари бандеровской Украины» все чаще стали говорить о необходимости «привлечения к ответственности всех русских», то есть всего населения России вне зависимости от национальности. Зампред Совбеза РФ сделал вывод, что больше не надо «предаваться сладким грезам как мы когда-то помиримся и заживем большой полиаморной семьей с небинарными гендерами».

