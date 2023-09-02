В Кремле рассказали о визите Путина в село Тургиново

Президент РФ Владимир Путин вечером 1 сентября посетил село Тургиново Тверской области. Он осмотрел построенные школу, детсад и культурно-досуговый цент, сообщили в пресс-службе Кремля. О своих тверских корнях глава государства сообщил во время общения со школьниками в мастерской управления «Сенеж», уточняет ТАСС.

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«В сопровождении губернатора региона Игоря Рудени глава государства осмотрел новые здания тургиновского детского сада и тургиновской средней общеобразовательной школы, рассчитанной на 300 мест. Владимир Путин пообщался с учителями, его ознакомили с учебной и спортивной инфраструктурой школы, зоной практикума. Президент побывал также в новом культурно-досуговом центре "Тургиновский», — рассказали в Кремле.

Там также отметили, что президент высоко оценил качество строительных работ, поблагодарил губернатора и строителей за своевременную сдачу объектов в эксплуатацию. Кроме того, Путин «пообщался с местными жителями, которые вышли на улицу поприветствовать его».

По данным ТАСС, президент решил посетить места, откуда идет его род, после общения со школьниками в мастерской управления «Сенеж» под Солнечногорском Московской области. Именно там он рассказал о своих тверских корнях. В частности, глава государства отметил, что его дед был крестьянином в Тверской губернии, но обращался к своему сыну (дяде президента) на «вы», как и тот к отцу.

Путин не раз посещал Тургиново. В 2011 и в 2016 годах он был здесь на рождественских службах в храме Покрова Пресвятой Богородицы, в котором крестили его мать. В селе также находится старое кладбище, где похоронена бабушка президента.

