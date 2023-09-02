В МЧС составили «чрезвычайный гороскоп» на сентябрь для некоторых знаков зодиака

«Чрезвычайный гороскоп» на сентябрь для стихий земли и воздуха представили в пресс-службе МЧС России. Для представителей шести знаков зодиака он в целом благоприятный, но содержит предупреждения о возможных ЧС и советы, как избежать неблагоприятных последствий.

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«Чрезвычайный гороскоп на сентябрь для стихий земли и воздуха. Земля: во время грозы спустись в овраг; при разведении костра необходимо очистить землю в радиусе 10 м; отправляясь в путешествие по любому маршруту, регистрируйся в МЧС России. Воздух: пять вдохов дыма могут стать критичными; при пожаре дыши через мокрое полотенце; при пожаре закрой окна и двери в помещении, ограничив доступ кислорода», — говорится в памятке МЧС.

Представителям знаков зодиака даны также отдельные советы. Например, Козерогам рекомендуется проверить исправность газового и электрооборудования. Близнецам — быть внимательнее на дорогах и отказаться от привычки слушать громкую музыку в наушниках. Водолеям пообещали «месяц авантюр и приключений», напомнив при этом, что во время экстренной эвакуации при пожаре нельзя пользоваться лифтом.

