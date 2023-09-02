Владимир Ефимов: транспортно-логистический хаб построят в промзоне «Южный порт»

Власти Москвы отдадут под редевелопмент еще почти 17 га бывшей промышленной зоны «Южный порт» в Печатниках. В том числе на нем планируется возвести транспортно-логистический хаб, сообщил 2 сентября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Комплексному развитию подлежит еще один участок бывшей промзоны «Южный порт» площадью почти 17 га. В результате реализации проекта будет создано не менее 650 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов. По его словам, общий объем инвестиций в редевелопмент этой территории превысит 8 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 381 млн.

На данный момент на этом участке расположены административные здания, склады и свалка металлолома. Вместо них здесь планируется построить транспортно-логистический центр и интегрировать его в городскую улично-дорожную сеть.

«На территории запланировано строительство крупного транспортно-логистического хаба общей площадью свыше 65 тыс. кв. м. Здание будет расположено в непосредственной близости от Третьего транспортного кольца, на пересечении Волгоградского проспекта и Юго-Восточной хорды», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Напомним, программа комплексного развития территорий создана, чтобы вовлечь в хозяйственный оборот территории города, которые используются неэффективно. На них возводят жилье, дороги и социальные объекты. На данный момент в столице на разных стадиях реализации 188 таких проектов общей площадью около 2,45 тыс га.